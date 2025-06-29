بسبب مهاجمة جيش الاحتلال، الحكومة البريطانية تدين ثنائي الراب بانك بوب فيلان

أدانت الحكومة البريطانية بشدة هتافات ثنائي الراب بانك "بوب فيلان" في مهرجان جلاستونبري الموسيقي، حيث دعت الهتافات إلى "الموت" لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبثتها بي بي سي على الهواء مباشرة.

وقاد مغني الراب بوبي فيلان هتافات "الحرية لفلسطين" و"الموت الموت للجيش الإسرائيلي" خلال العرض الذي جاء قبل عرض الراب من بلفاست، نيكاب.

وصرح متحدث باسم بي بي سي بأن بعض التعليقات كانت "مسيئة للغاية"، مضيفًا أن الهيئة كتبت تحذيرًا على الشاشة بشأن "لغة قاسية وتمييزية"، وبأن العرض لن يكون متاحًا لإعادة مشاهدته على منصة بي بي سي آي بلاير.

وأعلنت الشرطة أنها تراجع مقاطع فيديو لما قاله بوب فيلان ونيكاب لتحديد ما إذا كانت قد ارتُكبت أي مخالفات.

وقالت إدارة المهرجان في بيان: "مهرجان جلاستونبري لا يتسامح مع خطاب الكراهية أو التحريض على العنف بأي شكل من الأشكال من قبل فنانيه".

وبعد أداء بوب فيلان، صرح متحدث باسم الحكومة بأن وزيرة الثقافة ليزا ناندي تواصلت مع المدير العام لبي بي سي تيم ديفي، لطلب "توضيح عاجل" حول الإجراءات اللازمة التي اتخذتها هيئة الإذاعة البريطانية.

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