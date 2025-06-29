محافظ الدقهلية لـ"فيتو": سيتم ملاحقة المتلاعبين بمنظومة أنابيب البوتاجاز

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صدور حكم قضائي بالحبس لمدة عام وتغريم المتهم 100 ألف جنيه في أولى جلسات محاكمة محطة تعبئة الغاز المتهمة بالتلاعب في الأوزان، وذلك في إطار جولته التفقدية الأولى للمحطة.

وأكد المحافظ، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الحكم جاء بعد ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في أوزان أسطوانات الغاز، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لمصلحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح المحافظ أن المحطة المعنية لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ولا تزال مستمرة في نفس النهج المخالف، مشيرًا إلى أنه تم اليوم تحرير محضر مخالفة جديد ضدها نتيجة استمرار التجاوزات.

وأضاف اللواء مرزوق أنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة لضمان انضباط منظومة توزيع الغاز في المحافظة، من بينها خفض الكميات الموردة للمحطة المخالفة، مع إعادة توزيع تلك الحصص على محطة أخرى أكثر التزامًا بالمعايير والضوابط.

وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين، مؤكدًا استمرار حملات الرقابة والمتابعة لضمان تقديم خدمات آمنة وعادلة للجميع.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،فاجئ محطة بسنديلة لتعبئة اسطوانات الغاز، للوقوف على أوزان أسطوانات الغاز المعبئة بالمحطة، والوقوف على الطبيعة على وزن أسطوانات البوتاجاز ومعايرتها والتأكد من مدى مطابقتها للأوزان المحددة.

محافظ الدقهلية يفاجئ محطة غاز بسنديلة من جديد

وراجع محافظ الدقهلية أوزان الأسطوانات التي تم تعبئتها بالفعل وتحميلها على سيارات المتعهدين داخل المحطة، لـ 20 أسطوانة، من سيارتين محملتين من المحطة تم اختيارهم بشكل عشوائي، كما تمت مراجعة الاسطوانات التي يتم تعبئتها وقراءتها على محطة التعبئة، وتبين بالفعل أن هناك تلاعب ونقص في أوزان اسطوانات الغاز، وتلاعب في ميزان المحطة، وتم تحريز السيارتين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور استدعى محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين، ورئيس مباحث التموين، وكلف بتحرير محضر بواقعة التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الإدارة المسئولة عن تشغيل وإدارة المحطة للنيابة العامة.

كما كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بإخطار شركة بتروجاس لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال محطة التعبئة، وكذلك للتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين للانتقال إلى المحطة لمراجعة معايرة موازين المحطة، كما قرر المحافظ تخفيض الحصص المقررة للمحطة وإسنادها لمحطات أخرى أكثر التزاما.

تكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز لضمان التأكد من وصول الحصص المقررة والمدعمة من قبل وزارة التموين للمواطنين، وبالأوزان المحددة قانونا لمستحقيها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتلاعبين بقوت المواطنين.

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