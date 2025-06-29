محافظ الدقهلية يبحث موعد الانتهاء من توسعات محطة مياه أبو عرصة ببلقاس

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة موعد الانتهاء من استكمال أعمال توسعات محطة مياه الشرب بأبو عرصة بمركز بلقاس، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، والمهندسة أميمة محمد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاء اجتماع محافظ الدقهلية اليوم في ضوء الجولة التفقدية التي قام بها صباح أمس للمحطة، والتي شدد خلالها على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال الجارية لنسبة التنفيذ المتبقية والبالغة 7%، وذلك لضمان دخول المحطة بكامل طاقتها الخدمة وتوفير المياه للمواطنين، مؤكدا على المتابعة اليومية لتنفيذ الجدول الزمني للأعمال.

الموقف التنفيذي الحالي للمشروع

واستعرض محافظ الدقهلية خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، ومناقشة الإجراءات المطلوبة للانتهاء من الأعمال المتبقية، مؤكدا على تذليل كافة العقبات لبدء المحطة في التشغيل، وشدد على تحديد المسئوليات والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء بحد أقصى ثلاثة أسابيع للتشغيل الفعلي للمحطة، مؤكدا على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المنفذة، بما يضمن التشغيل الكامل للمحطة في أسرع وقت ممكن.

تشغيل الطلمبات الداخلية والانتهاء من مراجعة كافة الأعمال

ووجه المحافظ بسرعة تشغيل الطلمبات الداخلية والانتهاء من مراجعة كافة الأعمال الإنشائية واستكمال أعمال الإنارة، إلى جانب مراجعة مسار المياه من المأخذ وحتى دخولها إلى المحطة، مع الالتزام التام بالمواصفات الفنية، وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها من أولويات الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى المتابعة اليومية لكافة مراحل التنفيذ حتى دخول المحطة الخدمة بكامل طاقتها الإنتاجية والتي تصل إلى 34 ألف متر مكعب يوميًا بعد التشغيل الكامل للتوسعات.

حضر الاجتماع، غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، والمهندس جمال مصطفى مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندسة منى الساعي مدير عام متابعة المشروعات، بالإضافة إلى ممثلي قطاعات شركة المياه، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات القائمة على تنفيذ المشروع.

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