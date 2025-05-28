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134.7 مليون جنيه إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين بالدقهلية

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 198 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أبريل، وذلك بإجمالى 900 ألف جنيه موزعة على 7 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب في الدقهلية 

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

وقال اللواء "مرزوق" إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 22 شاب وفتاة (12 من الذكور -10من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأوضح أنه يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 134.7 مليون جنيه استفاد منها 13641 شابا وفتاة منهم ( 6472 ذكورا - 7169 إناثا).

توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين

وشدد محافظ الدقهلية، على التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين، لتعريف الشباب بها والتأكيد على منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك لدعم الإتجاه نحو العمل الحر والمشروعات الخاصة.

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