الأحد 29 يونيو 2025
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محافظات

تنفيذ 5 دورات تدريبية لشباب دمياط في قطاع التصنيع الغذائي

تدريبات لتأهيل الشباب
تدريبات لتأهيل الشباب والفتيات للعمل في قطاع الصناعات الغذائ

انطلقت في محافظة دمياط سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة ضمن مشروع "معا لتنمية شباب دمياط"، وذلك في إطار شراكة تنموية بين محافظة دمياط ومنظمة العمل الدولية، وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، بهدف دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

دورات تدريبية متكاملة تواكب احتياجات سوق العمل


نفذت خمس دورات تدريبية على مدار الفترة الماضية، استهدفت تأهيل الشباب والفتيات للعمل في قطاع الصناعات الغذائية، الذي يُعد من أكثر القطاعات الواعدة في المحافظة. وحرص المشروع على تقديم برنامج تدريبي يجمع بين التأهيل النظري والتطبيق العملي المكثف، بما يضمن إكساب المشاركين المهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي.

 

تدريبات لتأهيل الشباب والفتيات للعمل في قطاع الصناعات الغذائية
تدريبات لتأهيل الشباب والفتيات للعمل في قطاع الصناعات الغذائية
تدريبات لتأهيل الشباب والفتيات للعمل في قطاع الصناعات الغذائية
تدريبات لتأهيل الشباب والفتيات للعمل في قطاع الصناعات الغذائية

 

محتوى تدريبي يشمل سلامة الغذاء والجودة


تضمنت الدورات تدريبات عملية داخل بيئات تحاكي المصانع والمطاعم الكبرى، بالإضافة إلى محاضرات متخصصة في أحدث الاشتراطات الخاصة بجودة وسلامة الغذاء، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة محليًا ودوليًا. وشارك في تنفيذ البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التصنيع الغذائي وتدريب الموارد البشرية.

اليوم الختامي لتأهيل الشباب والفتيات للعمل في قطاع الصناعات الغذائية
اليوم الختامي لتأهيل الشباب والفتيات للعمل في قطاع الصناعات الغذائية

 

 

نتائج ملموسة: فرص عمل حقيقية للشباب

 


أسفر هذا التدريب المتكامل عن نتائج إيجابية ملموسة، تمثلت في توفير فرص عمل مباشرة لأكثر من 100 شاب وفتاة داخل مصانع غذائية ومطاعم في محافظة دمياط، وهو ما يُعد خطوة عملية نحو الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

نموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص


يعكس هذا المشروع نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات الدولية، ويؤكد أهمية الشراكات متعددة الأطراف في دعم التنمية المحلية، خاصة في ظل ما تشهده محافظة دمياط من جهود متواصلة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.

استمرار الدعم والتوسع في المبادرات التدريبية


وأكد القائمون على المشروع استمرار التعاون والتوسع في تنفيذ المزيد من المبادرات والدورات التدريبية في المرحلة المقبلة، بما يعزز من فرص دمج الشباب في سوق العمل ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

 

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