الراقصة ليندا امام النيابة: ملابسي عادية ولم انتهك حرمات الناس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس الراقصة ليندا، 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة انتشار مقاطع فيديو لراقصة تظهر بشكل غير لائق وترتدي ملابس كاشفة وتقوم بحركات جنسية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة.

وأنكرت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات مشيرة أن ما تقوم به عبارة عن حركات راقصة وفن استعراضي، مؤكدة أنها لم تحرض علي الفسق، ولم تنتهك حرمات الحياة الخاصة للمواطنين

وأضافت أن ملابسها عادية وليس بها أي نوع من الإغراء أو خدش الذوق العام.

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