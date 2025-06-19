الخميس 19 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تحقق مع "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة

حبس متهم أرشيفية
حبس متهم أرشيفية

 بدأت النيابة العامة، تحقيقات موسعة بواقعة البلوجر سيد غنيم، الشهير بلقب "المذيع الفرفوش"، وذلك على خلفية اتهامه بـالتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة من خلال نشر مقاطع فيديو مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت معلومات وردت إلى مباحث الآداب عن إجراء المتهم لقاءات مصورة مع راقصات تظهرن في أوضاع مخلة، وتتلفظن بألفاظ إيحائية بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويقع تحت طائلة الجرائم الأخلاقية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

يذكر أن "المذيع الفرفوش" كان قد أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة بسبب محتواه المثير للجدل على منصات السوشيال ميديا، والذي اعتبره كثيرون إساءة لقيم وتقاليد المجتمع.

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