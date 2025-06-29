الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

حماس: وفد قيادي من الحركة شارك في تشييع شهداء إيران

حماس،فيتو
حماس،فيتو

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، مشاركة وفد قيادي من الحركة في المراسم الشعبية المهيبة لشهداء إيران الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الصهيوني. 

وقالت الحركة في بيان: نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الأشقاء في الجمهورية الإسلامية، في استشهاد ثلة من قادتها العسكريين، وعلمائها النوويين، ومعهم قرابة 600 مدني إيراني من بينهم أطفال ونساء ضحايا الإرهاب الصهيوني المنظم الذي لا يستثني أحدًا من شعوب المنطقة.  

وأكدت أن هذه الدماء الزكية ستبقى نبراسًا لمعركة الحرية. 

من ناحية أخرى أعلن الاحتلال الإسرائيلي، عن اغتيال حكم العيسى، أحد المؤسسين البارزين في حركة حماس، مشيرًا إلى أنه كان يشغل منصب رئيس مركز الدعم القتالي والإداري في كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة. 

عملية نوعية لجيش الاحتلال ضمن الحرب الجارية

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية بأنها "نوعية"، مشيرًا إلى أن استهداف العيسى جاء ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى تفكيك البنية القيادية واللوجستية لحماس في قطاع غزة.

لا تعليق رسمي من حماس حتى الآن

ولم تُصدر حركة حماس أو جناحها العسكري أي بيان رسمي بشأن اغتيال العيسى، وسط ترقب لموقف الحركة وتهديداتها المعتادة بالرد.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن جيش الاحتلال أوصل رسالة واضحة للحكومة مفادها أن العملية العسكرية في قطاع غزة تقترب من نهاياتها وأن معظم أهدافها قد انتهت.

وبحسب المصادر، فإن المؤسسة العسكرية بدأت بإجراء تقييم شامل للجدوى العملياتية من الاستمرار في حرب غزة في ظل التحديات الميدانية وتاَكل الإنجازات المعلنة.  

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