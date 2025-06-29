الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

نيابة مدينة نصر تتسلم تقرير الأدلة الجنائية بواقعة تعدي سائق على الركاب بسلاح ناري

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

تسلمت نيابة مدينة نصر تقرير الأدلة الجنائية حول سلاح ضبط بحوزة سائق سيارة أجرة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، واستخدمه في التعدي على شخصين ما أسفر عن إصابتهما برش خرطوش بالجسم، على خلفية مشادة بسبب قيمة الأجرة. 

وتبين من التقرير، أن السلاح صالح للاستعمال وقد خرجت منه طلقتين وغير مرخص.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية السائق وضبطه، وتبين أنه "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، إضافة إلى السلاح الناري من نوع "فرد خرطوش".

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن المجني عليهما اعتديا عليه بالضرب أولًا.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة مدينة نصر مدينة نصر قسم شرطة منشأة ناصر النيابة العامة

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