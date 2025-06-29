تعرف على دور التأمين في تغطية المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون

أصبح الكربون في العقود الأخيرة أحد أهم عناصر التسعير في الأسواق البيئية، حيث يمثل وحدة قياس مركزية لجهود خفض الانبعاثات وتحقيق التوازن البيئي. ومع تطور آليات "تسعير الكربون" (Carbon Pricing)، مثل ضرائب الكربون ونُظم التجارة في الانبعاثات، بدأت الأسواق العالمية تتعامل مع الكربون ليس فقط كمشكلة بيئية، بل أيضًا كسلعة اقتصادية لها قيمة سوقية قابلة للتداول. وقد أدى ذلك إلى نشوء سوق نشطة لما يُعرف بـ شهادات الكربون، التي تعكس الجهود المبذولة لخفض أو تعويض انبعاثات غازات الدفيئة، وتُستخدم كوسيلة لتحفيز الشركات والمشروعات على الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون.



ويُنظر إلى تسعير الكربون كأداة رئيسية لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، حيث يُوفر حافزًا ماليًا لتقليل الانبعاثات من جهة، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في مشروعات الطاقة المتجددة والغابات والزراعة المستدامة من جهة أخرى. ومع توسّع هذا السوق وتزايد تعقيداته، برزت الحاجة إلى أدوات مالية متطورة تضمن استقراره واستدامته، وفي مقدمتها قطاع التأمين الذي يملك من الخبرات والآليات ما يؤهله لتقديم حلول فاعلة في هذا الإطار.

وفي ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها تغيّر المناخ، أصبحت أدوات السوق المستندة إلى الكربون - مثل شهادات الكربون - من الآليات الحيوية التي تستخدمها الدول والشركات لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتتمثل شهادات الكربون في وحدات قابلة للتداول تمثل كميات من الانبعاثات تم تقليصها أو تعويضها، وهي تلعب دورًا متزايد الأهمية في تمويل مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر.



ومع تطور أسواق الكربون، ظهرت مخاطر جديدة تتطلب حلولًا فعالة لإدارتها والحد من آثارها، ومنها: تقلب الأسعار، ومخاطر الإفصاح والمصداقية، ومخاطر مشروعات خفض الانبعاثات نفسها، بالإضافة إلى المخاطر التنظيمية والقانونية.

وفي هذا السياق، يبرز قطاع التأمين كأداة استراتيجية لتوفير الحماية وتدعيم الثقة في هذه الأسواق، من خلال تصميم منتجات تأمينية مخصصة لتغطية هذه المخاطر المتنوعة.



واصدر اتحاد شركات التأمين المصرية نشرته الأسبوعية إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه التأمين في تغطية مخاطر شهادات الكربون، مع استعراض لأبرز التجارب الدولية في هذا المجال، والتي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في السوق المصرية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأخضر.



شهادات الكربون



شهادات الكربون هى وثيقة تُمنح للشركات أو الأفراد عند تقليلهم من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة، ويمكن تداولها في الأسواق الطوعية أو الإلزامية مثل نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات ( EU ETS)مما يمكّن الشركات التى تمتلك شهادات كربون زائدة من بيعها في السوق لشركات أخرى تحتاج إلى تحقيق التزاماتها البيئية.



أنواع أسواق الكربون



تساعد أسواق الكربون على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتوفير آلية لدعم إزالة الكربون والمساعدة في تحييد الانبعاثات المتبقية من خلال تمويل مشاريع الإزالة، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، كما يمكن لأسواق الكربون أن تساعد في دفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة وغيرها من التكنولوجيات منخفضة الكربون.

وهناك نوعان من أسواق الكربون



النوع الأول: أسواق الكربون الممتثلة (الإلزامية):

و يتم إنشاؤها من خلال نظام وطني أو إقليمي أو عالمي إلزامي للحد من الانبعاثات الكربونية حيث يتم تحديد سعر الكربون من خلال اللوائح والقوانين والاتفاقات المتحكمة في توريد شهادات الكربون وتنظيم تداولها، كما يستهدف هذا النوع من الأسواق تحميل أصحاب الصناعات كثيفة الكربون تكلفة الانبعاثات الكربونية الصادرة عن صناعاتهم، مثل (الفحم والصلب ومصافي النفط ومولدات الطاقة وشركات الطيران وشركات المعالجة.

النوع الثاني: أسواق الكربون الطوعية "VCM"Voluntary Carbon Market :

ويطلق عليها تعويضات الكربون الطوعية عن الانبعاثات المرتفعة للغازات الدفيئة عن طريق شراء وبيع شهادات الكربون بشكل طوعي غير إلزامي، كما تُمكّن هذه الآلية الشركات والمنظمات غير الربحية والأفراد من شراء شهادات الكربون بشكل طوعي دون استخدام محدّد أو موجه بقصد إعادة البيع أو إبرام التعاقدات بهدف خفض الكربون وحماية البيئة، وتمثل هذه الشهادات تخفيضًا أو إزالة لانبعاثات الغازات الدفيئة، وغالبا ما تُنتج من مشاريع قائمة على الطاقة المتجددة والنظيفة والمشروعات الصديقة للبيئة.



وتم تقييم حجم سوق تداول الائتمان الطوعي للكربون بـ 2.97 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 31.81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 34.5٪ من عام 2024 إلى عام 2031.



أبرز المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون



في حين أن أسواق شهادات الكربون تنطوي على إمكانات كبيرة في معالجة تغير المناخ، إلا أن هناك العديد من المخاطر والشكوك التي قد تعيق الاستثمار وتزعزع الثقة.



ويمكن تقسيم هذه المخاطر إلى مخاطر مرتبطة بالإصدار وأخرى بالتداول على شهادات الكربون على النحو التالى:-

أولًا: المخاطر المتعلقة بإصدار شهادات الكربون:-

.1 عدم الإضافية (Lack of Additionality)

الخطر: إصدار شهادات لمشاريع كانت ستحدث أصلًا حتى بدون التمويل الناتج من بيع الشهادات.

الأثر: تقليل فعالية خفض الانبعاثات بشكل عام. وتقويض الغرض من تعويض الكربون، يؤدي هذا النقص في الإضافة إلى التضليل البيئي، حيث تبدو الشركات وكأنها تتخذ إجراءات مناخية لكنها لا تُخفّض الانبعاثات فعليًا.

.2 ضعف آليات التحقق (Verification Risk)

الخطر: عدم دقة أو نزاهة الهيئات التي تتحقق من صحة المشاريع وخفض الانبعاثات الناتج عنها.

الأثر: إصدار شهادات غير مستحقة عن انبعاثات لم تُخفض فعلًا.

.3 المخاطر العكسية (Reversal Risk)

الخطر: انبعاث الكربون مجددًا بعد تقليله، مثل احتراق غابة تمت زراعتها سابقًا ضمن مشروع تعويض.

الأثر: فقدان الأثر البيئي للشهادة.

.4 التكرار أو الازدواجية (Double Counting)

الخطر: احتساب نفس الانبعاثات أو نفس المشروع أكثر من مرة في أكثر من سوق أو تقرير.

الأثر: تقويض مصداقية النظام.

ثانيًا:المخاطر المتعلقة بتداول شهادات الكربون

تقلب الأسعار (Price Volatility)

الخطر: حدوث تغيرات مفاجئة في أسعار الشهادات بسبب تغير السياسات أو العرض والطلب.

الأثر: صعوبة التخطيط المالي والاستثماري.

2. غياب الشفافية في الأسواق الطوعية

الخطر: نقص التنظيم أو الرقابة في بعض الأسواق الطوعية يؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو شهادات غير موثوقة.

الأثر: فقدان الثقة في السوق.

مخاطر الاحتيال

الخطر: وجود وسطاء أو مشاريع وهمية تصدر شهادات غير حقيقية.

الأثر: خسائر مالية وسمعة سلبية

الاختلاف التنظيمي عبر الدول

الخطر: كل دولة أو نظام تداول يطبق معايير مختلفة، مما يصعب قبول الشهادات عبر الحدود.

الأثر: تعقيد تداول الشهادات دوليًا.

.5 المخاطر القانونية والتشريعية

الخطر: التغير المفاجئ في القوانين، مثل فرض ضرائب على الشهادات أو إلغاء بعضها.

الأثر: تغير القيمة السوقية للشهادات أو فقدان صلاحيتها القانونية.

دور التأمين في تغطية هذه المخاطر



يقدم التأمين مجموعة من المنتجات لتغطية المخاطر التي يمكن أن يواجهها مطورو المشاريع ومشترو الشهادات ومنها:

تأمين المسؤولية المهنية/القانونية (Professional/Legal Liability):

يحمي الشركات ضد الدعاوى القضائية المتعلقة بعدم الامتثال أو الأخطاء في تقارير الكربون.

التغطية:

الأخطاء أو الإهمال في إعداد تقارير الكربون أو التحقق من الانبعاثات.

القضايا المرتبطة بفشل أطراف استشارية أو محاسبية في الالتزام بمعايير السوق.

الجهات المستفيدة:

المدققون، الجهات المصدّقة، المستشارون البيئيون.



- تأمين الاحتيال أو الجريمة (Crime/Fraud Insurance):

يغطي الخسائر الناجمة عن تزوير شهادات أو حدوث اختلاس في منصات التداول.

التغطية:

التزوير أو التلاعب في شهادات الكربون.

الهجمات الإلكترونية على أنظمة تسجيل أو تداول الشهادات.

الجهات المستفيدة:

شركات التكنولوجيا البيئية، منصات تداول الكربون.



- تأمين مخاطر السوق (Hedging solutions):

و يعتبر أدوات تأمين مالي أو مشتقات لتغطية تقلبات الأسعار (غالبًا من خلال عقود آجلة أو خيارات).

التغطية:

تقلّب أسعار شهادات الكربون بشكل مفاجئ في الأسواق الطوعية أو التنظيمية.

يُستخدم كأداة تحوط ضد خسائر محتملة.

غالبًا ما يتم ذلك عبر حلول مالية متقدمة أو عبر شركات تأمين متخصصة.



- تأمين توقف المشروع (Project Failure/Performance Insurance):

يغطي الخسائر الناتجة عن فشل مشاريع تقليل الانبعاثات.

التغطية:

فشل المشاريع (مثل إعادة التحريج، احتجاز الكربون) في تحقيق نتائج خفض الانبعاثات.

انخفاض العوائد من بيع شهادات الكربون.

الجهات المستفيدة:

المطورون والمستثمرون في مشاريع الكربون.

التأمين ضد تحقق طرف ثالث (Third-party Verification Insurance):

يحمي في حال فشل طرف ثالث في التحقق من صحة مشاريع تقليل الكربون.



تأمين السمعة (Reputation Risk Insurance):

التغطية:

الأضرار المالية الناتجة عن فقدان الثقة من قبل المستثمرين أو المجتمع بسبب فضيحة تتعلق بالكربون.

تراجع قيمة العلامة التجارية نتيجة انتقادات بيئية.

تأمين الإلغاء التنظيمي أو التغييرات التشريعية (Regulatory Change Insurance)

التغطية:

الخسائر الناتجة عن تغييرات مفاجئة في القوانين أو الأنظمة المتعلقة بالكربون.

إلغاء أهلية مشاريع قائمة أو شهادات صادرة.

الجهات المستفيدة:

الشركات الكبرى العاملة ضمن آليات خفض الانبعاثات أو المتاجرة بشهادات الكربون

تأمين المسؤولية البيئية (Environmental Liability Insurance)

التغطية:

الأضرار البيئية الناجمة عن مشروعات خفض الكربون.

الدعاوى القانونية نتيجة فشل الالتزام بمعايير الاستدامة أو تجاوز الانبعاثات.

الجهات المستفيدة:

مشغلو المشاريع، المطورون، المستثمرون في أسواق الكربون



دور شركات التأمين في إدارة مخاطر المناخ



يلعب قطاع التأمين دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ من خلال حلول مبتكرة. فمن خلال تبنى ممارسات مستدامة، لا تعالج شركات التأمين انبعاثاتها فحسب، بل تؤثر أيضًا على معايير الصناعة الأوسع نطاقًا. ويعد هذا التحول ضروريًا للانتقال إلى مستقبل أفضل لصناعة التأمين وتغير المناخ.

تستثمر شركات التأمين في شهادات الكربون كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق عوائد مالية ودعم الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك شراء إحدى شركات إعادة التأمين السويسرية الكبرى مؤخرًا لألف طن من شهادات إزالة الكربون من شركة «O.C.O Technology» لتعويض انبعاثاتها المتبقية. ويتلائم هذا الاستثمار مع أهداف الشركة لتحقيق استدامة طويلة الأجل، حيث يعكس التزامها بدعم حلول مبتكرة لإزالة الكربون من أجل مستقبل منخفض الكربون ومقاوم لتغير المناخ.

ويساعد حساب البصمة الكربونية لشركات التأمين على فهم مستويات انبعاثاتها الحالية وتحديد مجالات التحسين ومن خلال الاستخدام الفعال لشهادات الكربون وتشجيع الآخرين على القيام بذلك، تستطيع شركات التأمين أن تلعب دورًا نشطًا في تحقيق أهداف الاستدامة مع تحسين سمعتها المؤسسية.

ويمكن للتأمين أن يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الأهداف التالية:

التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول شهادات الكربون.

تطوير مشاريع تعويضات الكربون.

العمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون.

المساعدة في توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية من خلال تغطية مخاطرها.

تمكين شركات التأمين من إجراء تقييم لأسعار مشاريع تعويضات الكربون وتقديم المشورة من جانب إدارة المخاطر للمؤمن له، مما يحد من مخاطر شركة التأمين.

دور اتحاد شركات التأمين المصرية



إيمانًا من الاتحاد بأهمية شهادات الكربون فقد قام بشراء350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن استخدام الطائرات لنقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين؛ لتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي.

ويهتم الاتحاد بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض، لذا فقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى، كما يحرص الاتحاد من خلال نشراته الأسبوعية أو الندوات التي ينظمها على توعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.

رأي الاتحاد:

يؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية دور قطاع التأمين في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويعتبر أن تغطية مخاطر شهادات الكربون تمثل مجالًا واعدًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتعزيز الاستدامة ومكافحة تغير المناخ. ويشدد الاتحاد على أن تطوير حلول تأمينية مبتكرة لتغطية المخاطر المرتبطة بسوق الكربون – مثل تقلب أسعار الشهادات، ومخاطر الفشل في التسليم أو الانبعاثات الزائدة – سيسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجذبًا لرؤوس الأموال الخضراء.

ويتطلب تفعيل دور التأمين في هذا المجال تعاونًا وثيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد الإطار التشريعي المناسب، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأخطار، إضافة إلى رفع الوعي لدى الشركات العاملة في السوق المصري بأهمية هذه الآلية.

كما يوصى الاتحاد بضرورة العمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين لفهم الالتزامات والضمانات المطلوبة، والاستثمار في آليات تحقق ومراقبة دقيقة لمشاريع تقليل الانبعاثات، وإجراءات المراجعة الدورية لمخاطر السوق والتغيرات التنظيمية.

إن الانخراط الفعّال لشركات التأمين في دعم أسواق الكربون، عبر تصميم منتجات تأمينية مناسبة، لا يخدم فقط أهداف الاستدامة الوطنية، بل يعزز كذلك من تنافسية السوق المصري ويضعه في مصاف الأسواق العالمية الساعية لتحقيق الحياد الكربوني

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