توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين المصرية لتعزيز التعاون المشترك

وقعت اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين المصرية للتأمين في النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025 الذي ينطلق تحت شعار:-

"الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية"

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية،

شهد الدكتور احمد السبكي – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية توقيع البرتوكول، وقد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أمير التلواني – المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد الأستاذ علاء الزهيري – رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية،إلى جانب عدد من قيادات الجانبين وممثلي شركات التأمين والرعاية الصحي، وذلك بحضور الأستاذة هديل عبد القادر – الأمين العام لاتحاد شركات التأمين المصرية.



وقد كان من المُخطط توقيع هذه المذكرة خلال فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في إفريقيا والشرق الأوسط (AfCII 2025)، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمدينة الأقصر في مايو الماضي، إلا أن التوقيع تم اليوم في إطار حرص الطرفين على المضي قدمًا في تفعيل أوجه التعاون المشترك.



وأكدت الأستاذة هديل عبد القادر – الأمين العام لاتحاد شركات التأمين المصرية – أن الاتحاد سيبدأ على الفور في التنسيق مع الهيئة لوضع خطة عمل تنفيذية لتفعيل بنود البروتوكول، على أن يتم عرضها رسميًا الأسبوع القادم، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتحويل الاتفاق إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التكامل بين منظومة الرعاية الصحية والتأمين في مصر، من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني، والتنسيق في مجالات التأمين الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق الشمول التأميني، خصوصًا للفئات الأولى بالرعاية.



وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لرؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعكس التزام كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين المصرية بدعم المنظومة التأمينية والرعائية وتطوير آليات العمل المشترك.



وأكد الحضور خلال مراسم التوقيع أهمية هذا التعاون الاستراتيجي، الذي من شأنه أن يسهم في بناء نموذج متكامل بين القطاعين العام والخاص، ويعزز من جهود الدولة في تمكين المواطنين من الحصول على خدمات صحية ذات جودة وكفاءة واستدامة.



جدير بالذكر أن اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى:

- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

- التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.

- توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.

- توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.

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