الجمعة 13 يونيو 2025
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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة الاتحاد والجيش الرواندي على برونزية الدوري الأفريقي

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الجمعة، أمام الجيش الرواندي، على برونزية الدوري الأفريقي، المقام حاليا في جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري والجيش الرواندي في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

وخسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، أمام فريق بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة (74-96)، في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وتأهل الاتحاد السكندري للدور نصف النهائي، بعد الفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة (86-83)، في الدور ربع النهائي.

 

البطولة الأفريقية

وتقام البطولة الأفريقية، بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى.

ويشارك الاتحاد السكندرى في البطولة الافريقية بقائمة تضم 12 لاعب هم أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا، دينج دينج، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل وكايل فينانيس.

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