ريال مدريد يستعيد مهاجما جديدا قبل مواجهة يوفنتوس في كأس العالم للأندية

التحق المهاجم البرازيلي الشاب فيليبي إندريك بمعسكر ريال مدريد في الولايات المتحدة قبل مواجهة يوفنتوس في كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء.

عودة اندريك لريال مدريد

غاب إندريك عن بعثة النادي "الملكي" المتهجة إلى أميركا في ظل معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ما استلزم وجوده في مدريد للتعافي من الإصابة بشكل كامل.

واستقبل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد وباقي اللاعبين زميلهم البرازيلي في فندق الإقامة بالولايات المتحدة، وحظي باستقبال حار من الجميع.

ويستطيع إندريك اللعب مع ريال مدريد ضد يوفنتوس في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، في ظل قيده بالفعل في قائمة الفريق قبل انطلاق المسابقة.

لكن من الناحية البدنية، يبدو من المستبعد تمامًا مشاركة إندريك أمام يوفنتوس، أو حتى في المباريات التالية، لكن ربما تتغير الظروف مع وصول ريال مدريد إلى الأدوار النهائية، وغياب أكثر من لاعب في الجانب الهجومي.

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