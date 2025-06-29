الداخلية تكشف حقيقة العثور على جثتين أسفل كوبري بالخليفة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على شخصين متوفيين أسفل أحد الكباري بالقاهرة.

أوضحت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة وتبين أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بسقوط شخصين من أعلى الكوبري.

حادث سقوط عرضي بسبب اختلال الدراجة النارية.. وضبط السائق المتسبب بالواقعة

وبالفحص، تبين أن المتوفيين يعملان في توصيلات الكهرباء، وكانا يستقلان دراجة نارية برفقة قائدها عقب انتهائهما من العمل أعلى الكوبري، إلا أن قائد الدراجة فقد السيطرة على المقود، ما أدى إلى اصطدامه بسور الكوبري وسقوط الراكبين ووفاتهما متأثرين بإصابتهما.

تم ضبط قائد الدراجة النارية في حينه، وبمواجهته أقر بما جاء بالفحص، معللًا هروبه من موقع الحادث بخشيته من المساءلة القانونية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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