الأحد 29 يونيو 2025
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

الفياجرا
الفياجرا

وجهت هيئة الدواء المصرية تحذيرا بشأن أدوية علاج الضعف الجنسي حيث  توجد العديد من الأدوية التي تستخدم لعلاج المشاكل الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية، ومن أشهرها بعض الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم وتحتوي على المادة الفعالة "السيلدنافيل" أومشتقاتها ومنها الدواء الشهير الفياجرا.

 السيلدنافيل ومشتقاته ليس آمنًا في كل الحالات 

واكدت هيئة الدواء المصرية أنه قد لا يكون السيلدنافيل ومشتقاته آمنًا أو يعمل بشكل جيد في الحالات الآتية:​

١-حالات انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم.​

٢-أمراض الكبد الحادة.​

٣-أمراض الكلى التي تحتاج إلى علاج بالغسيل الكلوي.​

٤-مشاكل حديثة في القلب أو الأوعية الدموية، وتشمل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو اضطراب خطير في ضربات القلب خلال الأشهر الستة الماضية.​

٥-وجود مرض وراثي يصيب العين ويؤثر على شبكية العين.​

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه قد لا تعمل هذه الأدوية أو قد تكون خطيرة إذا كان المريض يتناول بعض الأدوية الأخرى

أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة الرجوع للطبيب في حالة تناول أي أدوية بالتزامن مع دواء سيلدنافيل.​

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أشارت هيئة الدواء المصرية انه فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصرى.​

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