لأول مرة، مستشفى رأس سدر ينجح في زراعة منظم دائم لضربات القلب

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية زراعة منظم دائم لضربات القلب ذي الغرف المزدوجة (Dual Chamber Pacemaker)، لمريض من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك داخل مستشفى رأس سدر التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، في إنجاز طبي يعكس جاهزية المستشفى لتقديم خدمات رعاية صحية تخصصية على أعلى مستوى.

إنهاء معاناة المريض من انخفاض شديد في نبضات القلب

وأوضحت الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن العملية ساهمت في إنهاء معاناة المريض من انخفاض شديد في نبضات القلب، نتيجة انقطاع كامل في الضفيرة الكهربائية القلبية، وهو ما كان يعوق المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، حيث تم وضعه أولًا على منظم مؤقت لضربات القلب، ثم تقرر تركيب جهاز دائم بعد الفحوصات الدقيقة التي أجراها فريق كهرباء القلب بالمستشفى.

وأضافت الهيئة أنه تم تركيب الجهاز الدائم بنجاح، حيث يعمل هذا النوع من المنظمات على مراقبة وتصحيح اضطرابات نبض القلب سواء في حالات التسارع أو التباطؤ، من خلال إرسال نبضات كهربائية تحاكي النبض الطبيعي المطلوب حسب حالة القلب، بما يضمن استقرار الحالة الصحية للمريض وممارسة حياته دون مضاعفات.

ونوهت الهيئة إلى أن العملية أُجريت على يد نخبة متميزة من الاستشاريين والأخصائيين في أمراض القلب والقسطرة بمستشفى رأس سدر، بقيادة د. أحمد حسن (استشاري القلب والقسطرة)، د. عمر ندا (أخصائي القلب والقسطرة)، وبمشاركة متميزة من الفنيين وطاقم التمريض بالمستشفى.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن العملية تُعد واحدة من بين أكثر من 10 آلاف عملية جراحية تم إجراؤها منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء حتى الآن، مشيرًا إلى أن تكلفة مثل هذه العملية في القطاع الخاص قد تصل لـ 300 ألف جنيه مصري، في حين لم يتكلف المريض أكثر من 400 جنيه فقط كنسبة مساهمة ضمن تغطية المنظومة.

وأشار إلى أن نجاح هذه العملية يعكس كفاءة منشآت الهيئة في كافة المحافظات، والتكامل بين تجهيزاتها الطبية والكوادر البشرية المؤهلة، لافتًا إلى أن مستشفى رأس سدر يعد إحدى المنشآت الصحية المُجهزة وفق أعلى المعايير العالمية سواء على مستوى البنية التحتية أو الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة للمنتفعين بكفاءة وجودة تضاهي المعايير الدولية.

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