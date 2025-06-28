هيئة الدواء: نستهدف تحول مصر إلى مركز إقليمي صناعي يواكب المعايير العالمية

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شاركت هيئة الدواء المصرية في فعاليات مؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا AHIC، والذي نظمته الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي.

حيث أناب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، د. يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الاعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الادارة المركزية للرعاية الصيدلية، للمشاركة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى.

وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذ ياسر صبحي نائب وزير المالية، والوزير المفوض مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية.

تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي

تناولت الجلسة الرؤي المتبادلة حول آليات تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن وتواكب المعايير العالمية.

وفي كلمته أشار د. يس رجائي إلى أن مشاركة هيئة الدواء المصرية فى هذا المؤتمر المهم نابع من تقديرها للمسئولية مجاهد كافة مكونات النظام الصحي المصري، ورؤيتها لمرور قارة إفريقا بأوقات مفصلية مما يحتم التعاون بهدف تعزيز الأنظمة الصحية الإفريقية، وليس مواجهة الأزمات الطارئة فقط، وإنما لدعم توطين الصناعات وتعزيز النمو الإقتصادي، وذلك من خلال الاستثمار المستدام في تنمية شاملة وطويلة الأمد خاصة بالقطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، والصحة الرقمية والبحث العلمي.

كما أكد تبني الهيئة لرؤية تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعات الدواء والرعاية الصحية من خلال تطوير البنية التحتية، وتقديم البيئة المحفزة، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود وخاصة في ظل الاستثمارات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التنظيمية في المجال الطبي.

وأشار إلى أن السوق المصرى من الأسواق الواعدة للاستثمار؛ بما يمثله كأكبر سوق دواء إفريقي بنسبة 27 % من إجمالي سوق الدواء الأفريقي بقيمة 6 مليار دولار، مؤكدا على أهمية الخطي التي تتخذها الهيئة لتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة.

توطين تلك الصناعات وفتح أفاق الاستثمار بها

وأوضح رجائي، عقب الجلسة الافتتاحية بالجلسة الحوارية للاستثمار فى مجال المستلزمات الطبية من التوطين إلى التصنيع، أهم العوامل المحفزة والإجراءات التنظيمية التى أرستها الهيئة لدعم توطين تلك الصناعات وفتح أفاق الاستثمار بها، وأن الهيئة من خلال سعيها الدائم للحصول على الاعتمادات الدولية إنما يعكس التوجه لزيادة الثقة بجودة المنتج المحلي وفتح أفاق التوطين والاستثمار، مما يدعم عجلة النمو الإقتصادى سواء بتلبية احتياجات السوق المصرى أو التصدير للأسواق العالمية.

و فى ختام كلمته أكد أن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص هو من أهم سبل إرساء آليات التوطين الصحيح، ودفع مسيرو الاستثمار التنموي المستدام.

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