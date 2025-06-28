الأمل في استعادة لون الجلد، هيئة الدواء تكشف عن أدوية علاج البهاق

قالت هيئة الدواء المصرية إن البهاق هو مرض يسبب فقدان لون الجلد في مناطق معينة تظهر في صورة بقع، نتيجة موت الخلايا المسئولة عن الميلانين. ​

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه بالرغم من عدم وجود علاج شاف تمامًا للبهاق لكن يوجد خيارات علاجية دوائية تهدف لاستعادة لون الجلد أو توحيد لونه.​

نصائح لمرضى البهاق

نصحت هيئة الدواء المصرية مرضى البهاق باتباع تعليمات الطبيب بدقة لضمان فعالية ومأمونية العلاج، واستخدام واقي شمس مناسب لحماية الجلد.​

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه فى حالة حدوث أي آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصرى.​

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أبرز العلاجات الدوائية التي توصل إليها الطب الحديث في مواجهة هذا المرض الجلدي المزمن، الذي يتميز بظهور بقع بيضاء على الجلد نتيجة لفقدان صبغة الميلانين وتشمل:

الستيرويدات الموضعية (الكورتيزون):



الخيار الأول لعلاج البهاق في مراحله المبكرة، حيث تستخدم الكريمات الموضعية لتقليل الالتهاب واستعادة لون الجلد.

ورغم فعاليتها، إلا أن استخدامها يجب أن يتم بحذر وتحت إشراف الطبيب، لتجنب آثار جانبية محتملة مثل ترقق الجلد أو تغير لونه.

مثبطات الكالسينيورين الموضعية



يفضل استخدامها في مناطق الجلد الحساسة مثل الوجه والرقبة، حيث تعتبر خيارا بديلا أكثر أمانًا من الستيرويدات، خاصة عند الحاجة إلى علاج طويل الأمد. ومع ذلك، قد يسبب هذا النوع من الأدوية تهيجا بسيطًا أو إحساسًا بالحرقان، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الاستخدام.

الكورتيكوستيرويدات الفموية (البريدنيزون)



يستخدم هذا الدواء في الحالات الشديدة أو عند الانتشار السريع للبهاق، ويوصف فقط تحت إشراف طبي دقيق نظرًا لما قد يسببه من آثار جانبية قوية في حال سوء الاستخدام أو التوقف المفاجئ عن تناوله.

مثبطات إنزيم جاك الموضعية روكسوليتينيب



هذا الدواء من أحدث ما توصل إليه العلم في علاج البهاق، ويستخدم على نطاق ضيق لمناطق صغيرة من الجلد فقط، حيث أظهر نتائج واعدة في تحفيز عودة التصبغ. ورغم ذلك، فإن استخدامه يتطلب إشرافًا طبيًا دقيقًا نظرًا لتكلفته وتأثيراته المحتملة.

أكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية مراجعة الطبيب المختص قبل البدء بأي علاج للبهاق، وعدم الاعتماد على التجربة الذاتية أو العلاجات العشوائية، فكل حالة تختلف عن الأخرى، والتشخيص الدقيق هو مفتاح العلاج الناجح.

ومرض البهاق واحد من أكثر الأمراض الجلدية شيوعا وإثارة للجدل والوصم الاجتماعي، وهو مرض البهاق، الذي يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، مسببًا لهم تغيرات ظاهرية قد تؤثر نفسيا، رغم أن المرض نفسه لا يعد خطرًا على الصحة العامة.



والبهاق مرض جلدي مزمن غير معد يحدث بسبب توقف الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد الميلانين عن العمل، ما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء على الجلد في مناطق مختلفة من الجسم، وقد يظهر أيضًا في الشعر، أو داخل الفم، أو على الأغشية المخاطية.

من يصاب بالبهاق؟

يمكن أن يصيب البهاق أي شخص، لكنه غالبًا ما يظهر قبل سن الثلاثين ويمكن أن يكون للعوامل الوراثية دور في ظهوره، بالإضافة إلى وجود عوامل مناعية، حيث يهاجم الجهاز المناعي خلايا الجسم المسؤولة عن التصبغ.

أسباب مرض البهاق

لا يوجد سبب محدد للبهاق، لكن الأطباء يرجحون مجموعة من العوامل منها:

خلل في الجهاز المناعي مرض مناعي ذاتي.

عوامل وراثية: وجود حالات في العائلة.

الضغوط النفسية أو التوتر الشديد.

أمراض أخرى مصاحبة مثل أمراض الغدة الدرقية أو السكري من النوع الأول.

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