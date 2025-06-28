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قرار جمهوري بالموافقة على قرض إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي - بلبيس بقيمة 35 مليون يورو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 128 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة 35 مليون يورو» بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وجاء القرار كالتالي:

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قرارا رقم 128 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة 35 مليون يورو» بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر: 

(مادة وحيدة) 

وافق رئيس الجمهورية على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة (35) مليون يورو» بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي خط السكك الحديدية

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