غرفة امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية: لا شكاوى في امتحان الانجليزي

صرح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية ورئيس غرفة امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية بأنه بعد مرور أكثر من نصف وقت امتحان الانجليزي لم نتلق أي شكاوى ولم تحدث أي حالات إغماءات.

ورصدت فيتو أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات تزامنا مع أداء امتحان الانجليزي في 162 لجنة بمحافظة الدقهلية.

وسيطر القلق على أولياء الأمور واستغلوا وقت الامتحان المقرر 3 ساعات في قراءة القرآن الكريم.

وخضع طلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية للتفتيش الذاتي على أبواب اللجان للتصدي للغش سواء بالسماعات أو الموبايلات.

ورصدت “فيتو”، استخدام مركبات التوك توك كأسهل وسيلة لنقل طلاب وطالبات الثانوية العامة في بعض الأماكن للوصول إلى لجان الامتحان بمحافظة الدقهلية.

وشهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية والبالغ عددها 162 لجنة تعزيزات أمنية مشددة وانتشار سيارات الإسعاف، حيث تتمركز بالقرب من اللجان، تحسبا لأي طوارئ في خامس يوم من أيام ماراثون الامتحانات.

ويقف رجال الأمن بمحيط كل لجنة ويتم فرض كردون أمني واقصاء أولياء الأمور من أمام محيط اللجنة لتوفير الجو الهادئ للطلاب تزامنا مع أداء الامتحانات.

وأشاد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية بجهود رجال الأمن في تأمين ماراثون الامتحانات بداية من تأمين خروج اوراق الامتحان من المطبعة السرية وتوزيعها على اللجان.

ويؤدي اليوم الأحد 64 ألفا و320 طالبا وطالبة في الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، امتحان اللغة الإنجليزية في 3 ساعات داخل 162 لجنة.

ومن المقرر بدء الامتحان في الساعة التاسعة والانتهاء منه في الساعة الثانية عشرة.

وكانت محافظة الدقهلية أعلنت الانتهاء من التجهيزات داخل لجان الثانوية العامة 2025 على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 162 لجنة موزعة على 17 إدارة تعليمية قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.

تجهيز 162 لجنة وتعزيزات أمنية مكثفة

وتشهد أبواب ومحيط اللجان بمحافظة الدقهلية إقامة حرم آمن لاستقبال الطلاب، وتفتيشهم علي أبواب اللجان قبل الدخول للامتحان.

64 ألفا و320 طالبا وطالبة ثانوية عامة في الدقهلية

وأوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الدقهلية يبلغ 64320 طالبًا وطالبة، موزعين على 162 لجنة امتحانية تغطي كافة الإدارات التعليمية ما بين 158 لجنة وأربع لجان السجن والأورام المتفوقين المكفوفين.

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