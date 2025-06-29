الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرفة امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية: لا شكاوى في امتحان الانجليزي

غرفة امتحانات الثانوية
غرفة امتحانات الثانوية بالدقهلية، فيتو

صرح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية ورئيس غرفة امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية بأنه بعد مرور أكثر من نصف وقت امتحان الانجليزي لم نتلق أي شكاوى ولم تحدث أي حالات إغماءات.

ورصدت فيتو أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات تزامنا مع أداء امتحان الانجليزي في 162 لجنة بمحافظة الدقهلية. 

وسيطر القلق على أولياء الأمور واستغلوا وقت الامتحان المقرر 3 ساعات في قراءة القرآن الكريم.  

وخضع طلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية للتفتيش الذاتي على أبواب اللجان للتصدي للغش سواء بالسماعات أو الموبايلات.

ورصدت “فيتو”، استخدام مركبات التوك توك كأسهل وسيلة لنقل طلاب وطالبات الثانوية العامة في بعض الأماكن للوصول إلى لجان الامتحان بمحافظة الدقهلية.

 

وشهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية والبالغ عددها 162 لجنة تعزيزات أمنية مشددة وانتشار سيارات الإسعاف، حيث تتمركز بالقرب من اللجان، تحسبا لأي طوارئ في خامس يوم من أيام ماراثون الامتحانات.

 

 

ويقف رجال الأمن بمحيط كل لجنة ويتم فرض كردون أمني واقصاء أولياء الأمور من أمام محيط اللجنة لتوفير الجو الهادئ للطلاب تزامنا مع أداء الامتحانات.

وأشاد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية بجهود رجال الأمن في تأمين ماراثون الامتحانات بداية من تأمين خروج اوراق الامتحان من المطبعة السرية وتوزيعها على اللجان.

 

ويؤدي اليوم الأحد 64 ألفا و320 طالبا وطالبة في الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، امتحان اللغة الإنجليزية في 3 ساعات داخل 162 لجنة. 

ومن المقرر بدء الامتحان في الساعة التاسعة والانتهاء منه في الساعة الثانية عشرة. 

وكانت محافظة الدقهلية أعلنت الانتهاء  من التجهيزات داخل لجان الثانوية العامة 2025 على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 162 لجنة موزعة على 17 إدارة تعليمية قبل انطلاق ماراثون الامتحانات. 

تجهيز 162 لجنة وتعزيزات أمنية مكثفة

وتشهد أبواب ومحيط اللجان بمحافظة الدقهلية إقامة حرم آمن لاستقبال الطلاب، وتفتيشهم علي أبواب اللجان قبل الدخول للامتحان.

64 ألفا و320 طالبا وطالبة ثانوية عامة في الدقهلية

 وأوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الدقهلية يبلغ 64320 طالبًا وطالبة، موزعين على 162 لجنة امتحانية تغطي كافة الإدارات التعليمية ما بين 158 لجنة وأربع لجان السجن والأورام المتفوقين المكفوفين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتهاء من التجهيزات الثانوية العامة بالدقهلية المهندس محمد فؤاد الرشيدي إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية طالبات الثانوية العامة لجان امتحانات الثانوية العامة مستوى المحافظة محمد فؤاد الرشيدى

مواد متعلقة

التعليم العالي تنظم برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة

أولياء أمور طلاب الثانوية بالدقهلية يتغلبون على القلق بقراءة القرآن أمام لجان الامتحانات (صور )

عمليات الشرقية: تسليم أوراق امتحان اللغة الأجنبية الأولى للجان الثانوية العامة دون تأخير

انتظام 62 ألف طالب داخل لجان الثانوية العامة في الشرقية

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

أول رد من نتنياهو على دعوة ترامب لعقد اتفاق بشأن غزة

ارتفاع الزبدية والجولك، أسعار المانجو اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض طن النترات العادي 2360 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

الابتلاء بموت الأبناء من أقسى التجارب، حادث الطريق الإقليمي يذكر علاء مبارك بوفاة نجله

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البصل وورق العنب والخيار في سوق العبور

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يتعاطى مخدرات وتجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين.. مفاجآت صادمة في تحقيقات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام (ًصور)

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية