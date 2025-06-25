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خارج الحدود

بريطانيا تعيد بناء رادعها النووي الجوي ضمن حلف الناتو

القوات البريطانية،
القوات البريطانية، فيتو

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، أن المملكة المتحدة ستعيد بناء رادعها النووي الجوي ضمن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مكملة بذلك رادعها الحالي القائم على الغواصات، وذلك بشراء 12 طائرة من طراز "إف -35" قادرة على حمل رؤوس نووية.

أكبر تعزيز للوضع النووي للمملكة المتحدة منذ جيل

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني- حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء: إن رئيس الوزراء  كير ستارمر  سيعلن عن هذه الصفقة خلال قمة الناتو اليوم في لاهاي، والتي تمثل "أكبر تعزيز للوضع النووي للمملكة المتحدة منذ جيل"، وستمكنها من زيادة مساهمتها في مهمة الردع للحلف.

 نسخة من مقاتلات إف 35 بي

يذكر أن مقاتلات "إف 35 إيه" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، هي نسخة من مقاتلات "إف 35 بي" المستخدمة في المملكة المتحدة، غير أنها قادرة على حمل رؤوس نووية بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية.

وكان سلاح الجو الملكى طلب منذ زمن حيازة هذا النوع من المقاتلات، التي من المتوقع أن تتمركز في قاعدة مارهام الجوية شرقي إنجلترا.

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