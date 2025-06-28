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محافظ المنوفية يتلقى العزاء في ضحايا حادث الإقليمي بكفر السنابسة (صور)

محافظ المنوفية يتلقى
محافظ المنوفية يتلقى العزاء في ضحايا حادث الإقليمي، فيتو

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واجب العزاء في شهداء حادث الإقليمي بكفر السنابسة التابعة لمركز ومدينة منوف.

وتقدم المحافظ صفوف متلقي العزاء بالسرادق الجماعي المقام بالقرية بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، الدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع، الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية السابق،  الدكتور محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم،  الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة، محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر  بالمنوفية، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وجمع غفير من أهالي القرية والشخصيات العامة.


وأعرب محافظ المنوفية عن خالص حزنه وتعازيه ومواساته لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. 
 

وأكد محافظ المنوفية على توحيد الجهود فى صرف التعويضات اللازمة لأهالي الشهداء، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم.
 

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إبراهيم أبو ليمون اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم

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