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ثقافة وفنون

4 ملايين جنيه إجمالي إيرادات "في عز الضهر" لمينا مسعود

في عز الظهر
في عز الظهر

حقق فيلم “في عز الضهر” بطولة النجم العالمي مينا مسعود، ما يزيد عن 4 ملايين جنيه منذ أن تم طرحه بدور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم في عز الضهر أمس 

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم “في عز الضهر” أمس السبت ما يقرب من 250 ألف جنيه.

قصة فيلم في عز الضهر 

ويتناول الفيلم قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر عضو مافيا دولي، ويُكلف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية، فتتشابك الأحداث ويجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

أبطال فيلم في عز الضهر 

والفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف. 

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في عز الظهر مينا مسعود شيرين رضا ايرادات في عز الظهر

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