قبل أزمة ضرب طليقته، السقا يحتفل بعيد ميلاد شيرين شيحة (صور)

مازال اسما الفنان أحمد السقا وطليقته مها الصغير يسيطران بشكل مدوٍّ على مؤشرات بحث جوجل ومختلف المنصات الرقمية، فعقب قرار الانفصال المفاجئ وتراشق الكلمات سابقا، فوجئ الجمهور بتحرير محضر ضد السقا بتهمة تعديه بالضرب على طليقته وسائقها الخاص.

محضر مها الصغير ضد السقا

تقدّمت الإعلامية مها الصغير، خلال الساعات القليلة الماضية، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة أكتوبر، اتهمت فيه طليقها أحمد السقا بالتعدي عليها بالضرب والسب علنًا، أمام بوابة الكومباوند الذي تقيم فيه بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت مها في بلاغها أنها فوجئت بالسقا يعترض طريقها بشكل مفاجئ، قبل أن ينهال عليها بالشتائم والضرب أمام المارة وسكان المنطقة، مضيفة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تطور ليشمل اعتداءه على سائقها الخاص أيضًا.

السقا والمصورة شيرين شيحة

وقبيل ساعات قليلة من هذه الواقعة، كان السقا يحتفل بعيد ميلاد المصورة شيرين شيحة، وتصدرت صور السقا رفقة شيرين التريند العربي وظهر خلالها متخطيا أزمته وخلافاته العائلية مع أسرة طليقته.



وبحسب مصادر أمنية، وصلت مها الصغير إلى قسم الشرطة وهي في حالة من الانهيار والبكاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، مع بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفق المحضر قال السائق إنه حاول الابتعاد بالسيارة، إلا أن السقا طاردهما داخل الكومباوند واستوقفهما، قبل أن يترجل من سيارته ويبدأ في توجيه السباب لطليقته مها الصغير، ثم تعدى عليها بدنيًّا، حسب ما جاء في أقواله.

كما أشار السائق إلى أنه حاول التدخل لفض المشاجرة ومنع السقا من التعدي على طليقته، إلا أن الفنان وجه إليه هو الآخر عدة ضربات، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

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