كأس أوروبا للشباب، إنجلترا تهزم ألمانيا وتحصد كأس البطولة

كأس أوروبا للشباب، توج منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما، بلقب بطولة كأس أوروبا للشباب، المقامة حاليا في سلوفاكيا.

وحصد منتخب إنجلترا لقب بطولة كأس أوروبا للشباب بعد الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم، وامتدت للأوقات الإضافية.

سجل أهداف منتخب إنجلترا كل من، هارفي ايليوت في الدقيقة 5، وأوماري هاتشينسون في الدقيقة 24، ورووي في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي الأول.

فيما سجل هدفي منتخب ألمانيا اللاعب نيلسون فيبر في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وباول نيبل في الدقيقة 61.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل للدور نصف النهائي على حساب منتخب إسبانيا، قبل أن يفوز على منتخب هولندا في قبل النهائي بهدفين مقابل هدف.

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