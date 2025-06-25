رئيس بوروسيا دورتموند: فرق أوروبا تتعالى على كأس العالم للأندية

يرى هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، أن الأندية الأوروبية وجماهيرها، تظهر نوعا من التعالي تجاه بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

أندية أوروبا تتعالى على كأس العالم للأندية

وفي تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، أشار فاتسكه إلى أن الحماس الجماهيري الذي تشهده كأس العالم للأندية في مناطق مثل أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا يعكس قيمتها الكبيرة بالنسبة لهم، موضحًا أن هذه المسابقة تمثل لهم ما يمثله دوري أبطال أوروبا للأوروبيين.

وأضاف أن الأوروبيين ربما ينظرون للبطولة بنوع من الفوقية، لكن هذا التعالي بدأ يرتد عليهم، خاصة في ظل القوة المتزايدة التي تظهرها منتخبات وأندية أمريكا الجنوبية، ما يفرض احترامًا جديدًا لخريطة كرة القدم العالمية.



رغم أن أوروبا تظل السوق الأكبر والأغنى للعبة، فإن موقفها تجاه مونديال الأندية يبدو فاترًا في كثير من الأحيان، سواء من حيث التفاعل أو الحضور الجماهيري، بخلاف ما يظهر في بقية أنحاء العالم من شغف واضح بهذه البطولة.

ويُعد بوروسيا دورتموند أحد 12 ناديًا أوروبيًا يشاركون في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، والتي تستمر على مدار شهر كامل.

ويحتاج الفريق الألماني إلى نقطة واحدة فقط في مواجهته الأخيرة بدور المجموعات أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والمقررة مساء اليوم، من أجل حجز مقعده في الأدوار الإقصائية.

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