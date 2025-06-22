كأس أوروبا للشباب، تأهل إنجلترا وهولندا لنصف النهائي

كأس أوروبا للشباب، تأهل منتخبا إنجلترا وهولندا للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 21 عاما، المقامة حاليا في سلوفاكيا.

ووصل منتخب إنجلترا للدور نصف النهائي، بعد الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة (3-1)، في الدور ربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر، وصل منتخب هولندا للدور نصف النهائي، بعد الفوز على منتخب البرتغال بنتيجة (1-0)، في الدور ربع النهائي.

وتستكمل اليوم الأحد باقي مباريات الدور ربع النهائي، وتقام المواجهات في المواعيد التالية:

الدنمارك × فرنسا - 5 مساء

ألمانيا × إيطاليا - 9 مساء

ويلتقي منتخبي إنجلترا وهولندا يوم الأربعاء المقبل، في الطرف الأول من منافسات الدور نصف النهائي.

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