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رياضة

بدون هزيمة، كيف تفوقت أندية البرازيل على كبار أوروبا في كأس العالم للأندية؟

فلامنجو
فلامنجو

 تُظهر النسخة الحالية من كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة، أن الأندية البرازيلية ليست مجرد ضيوف شرف، بل هي مرشحة لإحداث مفاجآت  في وجه عمالقة القارة العجوز. 

 

أندية البرازيل بدون هزيمة 

 الأندية البرازيلية مثل فلامنجو وبوتافوجو وبالميراس وفلومينينسي، تتمتع بميزة واضحة من حيث الجاهزية والاستقرار والانسجام، مقارنةً بخصومها الأوروبيين الذين أنهكتهم سباقات محلية وقارية مزدحمة.

نتائج المباريات حتى الآن في كأس العالم للأندية  تضع الأندية البرازيلية في موقع الأفضل، حيث فرضت بالميراس التعادل السلبي على بورتو، وتعادل فلومينينسي سلبيًا مع بوروسيا دورتموند، وفاز بوتافوجو على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، وخسر تشيلسي أمام فلامنجو 3-1. 

هذه النتائج تظهر تفوقًا بدنيًا وفنيًا واضحًا للأندية البرازيلية، مما يجعلها مرشحة قوية في كأس العالم للأندية.

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