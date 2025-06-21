بدون هزيمة، كيف تفوقت أندية البرازيل على كبار أوروبا في كأس العالم للأندية؟

تُظهر النسخة الحالية من كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة، أن الأندية البرازيلية ليست مجرد ضيوف شرف، بل هي مرشحة لإحداث مفاجآت في وجه عمالقة القارة العجوز.

أندية البرازيل بدون هزيمة

الأندية البرازيلية مثل فلامنجو وبوتافوجو وبالميراس وفلومينينسي، تتمتع بميزة واضحة من حيث الجاهزية والاستقرار والانسجام، مقارنةً بخصومها الأوروبيين الذين أنهكتهم سباقات محلية وقارية مزدحمة.

نتائج المباريات حتى الآن في كأس العالم للأندية تضع الأندية البرازيلية في موقع الأفضل، حيث فرضت بالميراس التعادل السلبي على بورتو، وتعادل فلومينينسي سلبيًا مع بوروسيا دورتموند، وفاز بوتافوجو على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، وخسر تشيلسي أمام فلامنجو 3-1.

هذه النتائج تظهر تفوقًا بدنيًا وفنيًا واضحًا للأندية البرازيلية، مما يجعلها مرشحة قوية في كأس العالم للأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.