جيش الاحتلال يعلن تصفية ضابط استخبارات في قوة الرضوان جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل، أنه تمكن من تصفية ضابط استخبارات في “قوة الرضوان” التابعة لحزب الله، وذلك خلال عملية نفذها في منطقة محرونة جنوبي لبنان.

تنسيق بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني

بالتزامن، أفادت تقارير بأن حزب الله رفع من حالة الجاهزية العسكرية في جنوب لبنان، وسط أنباء عن تنسيق ميداني بينه وبين الحرس الثوري الإيراني تحسبا لأي تطورات مفاجئة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس السبت، أنه تمكن من تصفية مسئول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان، والتابع لـ حزب الله.

العملية الإسرائيلية استهدفت عنصرًا "رفيع المستوى" في حزب الله



بحسب البيان العسكري، فإن العملية نُفذت بدقة بعد معلومات استخبارية، وتمثل ضربة مباشرة لقدرات حزب الله في الجبهة الشمالية، على حد تعبيره.

ولم يصدر حتى اللحظة أي رد رسمي من حزب الله بشأن العملية أو هوية القيادي المستهدف، في حين يستمر التوتر والتصعيد المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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