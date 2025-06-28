جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد كبير في حزب الله بمنطقة بنت جبيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه تمكن من تصفية مسئول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان، والتابع لـ حزب الله.

العملية الإسرائيلية استهدفت عنصرًا "رفيع المستوى"

بحسب البيان العسكري، فإن العملية نُفذت بدقة بعد معلومات استخبارية، وتمثل ضربة مباشرة لقدرات حزب الله في الجبهة الشمالية، على حد تعبيره.

لا تعليق من حزب الله حتى الآن

ولم يصدر حتى اللحظة أي رد رسمي من حزب الله بشأن العملية أو هوية القيادي المستهدف، في حين يستمر التوتر والتصعيد المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كونين جنوبي ‎لبنان.

جيش الاحتلال يقصف 15 هدفا جنوب لبنان

أمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن موجة هجمات في جنوب لبنان شملت أكثر من 15 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.