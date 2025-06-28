السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد كبير في حزب الله بمنطقة بنت جبيل

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه تمكن من تصفية مسئول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان، والتابع لـ حزب الله.

 

العملية الإسرائيلية استهدفت عنصرًا "رفيع المستوى"

بحسب البيان العسكري، فإن العملية نُفذت بدقة بعد معلومات استخبارية، وتمثل ضربة مباشرة لقدرات حزب الله في الجبهة الشمالية، على حد تعبيره.

 

لا تعليق من حزب الله حتى الآن

ولم يصدر حتى اللحظة أي رد رسمي من حزب الله بشأن العملية أو هوية القيادي المستهدف، في حين يستمر التوتر والتصعيد المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
 

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كونين جنوبي ‎لبنان.

جيش الاحتلال يقصف 15 هدفا جنوب لبنان
أمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن موجة هجمات في جنوب لبنان شملت أكثر من 15 هدفا.

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