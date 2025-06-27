شروط النجاح في اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ومن بين الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول في تنسيق القبول بالجامعات 2025، كلية التربية الرياضية، التي يستمر أداء اختبارات القدرات الخاصة بها لمدة ثلاثة أيام، علما بأن الحصول على نسبة النجاح في اختبارات القدرات لا يعني القبول بالكلية، لكن يتم القبول بالكلية عقب ترشيح مكتب التنسيق للطالب.

مكونات اختبار القدرات لكلية تربية رياضية

يتم إجراء الاختبار على ثلاثة أيام، وتكون الاختبارات موزعة كالتالي:

اليوم الأول:

كشف طبي أولي (القلب والصدر)

قياس الطول والوزن (الحد الأدنى 165 سم للطلاب، و155 سم للطالبات)

اختبار القوام والاختبار الشخصي.

اليوم الثاني والثالث:

اختبارات بدنية ومهارية بإجمالي 100 درجة: 60 درجة للياقة البدنية، 40 درجة للمهارة الرياضية، كما يتضمن اختبار السرعة والتحمل والقوة حسب الفئة (طلاب أو طالبات).

شروط النجاح في اختبارات القدرات لكلية تربية رياضية

يجب أن يحصل الطالب على 60% على الأقل من الدرجات الإجمالية مع استيفاء اشتراطات اللياقة والطول والقوام.

لا يسمح بإعادة الاختبار في حالة الرسوب، ولا يعترف بأي إفادات ورقية.

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