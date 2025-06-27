الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شروط النجاح في اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ومن بين الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول في تنسيق القبول بالجامعات 2025، كلية التربية الرياضية، التي يستمر أداء اختبارات القدرات الخاصة بها لمدة ثلاثة أيام، علما بأن الحصول على نسبة النجاح في اختبارات القدرات لا يعني القبول بالكلية، لكن يتم القبول بالكلية عقب ترشيح مكتب التنسيق للطالب.

مكونات اختبار القدرات لكلية تربية رياضية

يتم إجراء الاختبار على ثلاثة أيام، وتكون الاختبارات موزعة كالتالي:
اليوم الأول:

  • كشف طبي أولي (القلب والصدر)
  • قياس الطول والوزن (الحد الأدنى 165 سم للطلاب، و155 سم للطالبات)
  • اختبار القوام والاختبار الشخصي.

اليوم الثاني والثالث:

اختبارات بدنية ومهارية بإجمالي 100 درجة: 60 درجة للياقة البدنية، 40 درجة للمهارة الرياضية، كما يتضمن اختبار السرعة والتحمل والقوة حسب الفئة (طلاب أو طالبات).

شروط النجاح في اختبارات القدرات لكلية تربية رياضية

  • يجب أن يحصل الطالب على 60% على الأقل من الدرجات الإجمالية مع استيفاء اشتراطات اللياقة والطول والقوام.
  • لا يسمح بإعادة الاختبار في حالة الرسوب، ولا يعترف بأي إفادات ورقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختبارات القدرات 2025 اختبارات القدرات الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات امتحانات الثانوية العامة تنسيق القبول بالجامعات 2025 تنسيق القبول بالجامعات كلية التربية الرياضية

مواد متعلقة

التنسيق يفتح باب تسجيل اختبارات القدرات 2025 بعد امتحانات الثانوية.. التربية الرياضية في الصدارة.. لا إعادة في حالة الرسوب.. وهذه أبرز الشروط والقواعد

جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي

تنسيق الجامعات 2025، موعد فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات

موقف طلاب الثانوية العامة العام الماضي من دخول اختبارات القدرات

بديل المستورد، جهاز مصري لاختبار حساسية المحسات للغازات (فيديو)

بالخطوات.. تجارة عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

القابضة للمطارات: تقديم الخدمات الطبية لأسر العاملين بدءا من أول يوليو

جامعة عين شمس تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

الأكثر قراءة

رسائل مهمة من السيسي لقادة قطر وإيران وبريطانيا واليونان والبحرين وسلطنة عمان والأمم المتحدة

الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

5 أندية تفشل في حصد نقطة في مونديال الأندية 2025

4015 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده حتى 2027 (إنفوجراف)

نتائج مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال الأندية 2025

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أحمد السقا وبراد بيت وهنا الزاهد أبرز الأبطال.. خريطة أفلام صيف 2025 عربي وأجنبي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

هل يتيح البنك الزراعي تمويلا للقاصر؟

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر الأرز اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أحمد السقا وبراد بيت وهنا الزاهد أبرز الأبطال.. خريطة أفلام صيف 2025 عربي وأجنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة ووقتها

المزيد
الجريدة الرسمية