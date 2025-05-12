تكريم أبطال كلية علوم الرياضة بالقناة لحصدهم ذهبيات أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، طلاب كلية علوم الرياضة من أبطال المصارعة ورفع الأثقال، بعد أن حققوا إنجازات بارزة في بطولتي إفريقيا للكبار، وبطولة الشهيد الرفاعي التي استضافتها الجامعة، مشيدًا بما قدموه من أداء مشرف على المستويين المحلي والدولي.

سبل دعم الطلاب رياضيًا وتوفير احتياجاتهم التدريبية

شهد اللقاء مناقشة مفتوحة بين رئيس جامعة القناة والطلاب، تناولت سبل دعمهم رياضيًا وتوفير احتياجاتهم التدريبية، حيث أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم طلابها المتميزين.

وأشار إلى أن الإنجازات الفردية لهؤلاء الأبطال تعكس جديتهم وإصرارهم على المنافسة في المحافل الكبرى.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وجاء في مقدمة المتوجين الطالب عمر محمد أمين، بالمستوى الأول بكلية العلوم بـجامعة القناة، الذي أحرز ثلاث ميداليات ذهبية في ثلاث منافسات مختلفة: المركز الأول وزن 77 كجم في المصارعة الرومانية للشباب، المركز الأول وزن 74 كجم في المصارعة الحرة للشباب، والمركز الأول بنفس الوزن في المصارعة الحرة للكبار.

كما فاز الطالب يحيى محمد يحيى عبد القادر، بالفرقة الرابعة شعبة تدريب رياضي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية وزن 77 كجم في المصارعة الرومانية.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وحقق الطالب أحمد خالد محمد محمود، بالمستوى الثاني، المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الحرة وزن 86 كجم، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للكبار التي أقيمت بمدينة كازابلانكا بالمغرب في الفترة من 29 أبريل حتى 4 مايو 2025.

وفي رفع الأثقال، تألقت الطالبة نورا عصام حلمي عبد الباري، بالمستوى الثاني، خلال مشاركتها في بطولة إفريقيا للكبار التي أقيمت في موريشيوس من 20 إلى 28 أبريل 2025، حيث حققت المركز الثالث والميدالية البرونزية في رفعة الخطف بوزن 82 كجم، والمركز الثالث بمجموع 182 كجم، بعد أن سجلت 100 كجم في رفعة الكلين، ضمن منافسات وزن 55 كجم.

الفائزون بالميداليات في بطولة الشهيد الرفاعي

كما شارك في بطولة الشهيد الرفاعي سبعة طلاب من طلاب الكلية في منافسات رفع الأثقال، وهم: محمود أنور عبد الحميد، وسعيد هلال عبد الفتاح (المستوى الثاني)، ومحمد طارق محمد السيد درغام، وجمال السعيد رجب (المستوى الثالث شعبة تدريب رياضي)، والطالبات هاجر إبراهيم عبد السلام محمد، ومنة الله عبد العزيز عبد الرحمن (المستوى الأول).

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، مشيدًا بالمستوى المتميز للطلاب، ومؤكدًا استمرار الجامعة في دعم الأنشطة الرياضية التنافسية.

كما ألقى الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية علوم الرياضة، كلمة أثنى فيها على عزيمة الطلاب وجهود أعضاء هيئة التدريس في إعدادهم وتأهيلهم للمنافسات القارية والدولية، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج تدريب علمي ممنهج ودعم مؤسسي حقيقي.

أثنى الدكتور محمود شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، على الانضباط والتفاني الذي أظهره المشاركون في مختلف البطولات.

وأكد الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، أن ما تحقق هو بداية لمزيد من الدعم والاستعداد للمنافسات القادمة.

وسبق اللقاء مع رئيس الجامعة، تنظيم حفل تكريم داخل الكلية بحضور الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور حسين السمري، المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية، ورئيس قطاع علوم الرياضة السابق، وبمشاركة الدكتور محمد غنيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار الاحتفاء بما تحقق من إنجازات ملموسة على الساحة الرياضية.

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