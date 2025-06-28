الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج الدفعة 103 لكلية النقل البحري

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم السبت، في مقرها الرئيسي بأبو قير، بتخريج الدفعة 103 من طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا.

تخريج 112 بحارا من الأكاديمية العربية

وبلغ عدد الخريجين 112 طالبًا ينتمون إلى خمس دول عربية هي مصر، السعودية، ليبيا، لبنان، والسودان، في حفل شهد حضورًا رفيع المستوى من شخصيات بارزة، وأولياء أمور، وأعضاء هيئة التدريس.

شهد الحفل حضور كل من اللواء بحري أ.ح/ أيمن عادل الدالي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية البحرية ونائبًا عن قائد القوات البحرية، والسفير علي عبد أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد تامر، مدير عام النقل البري والبحري ومدير مرفأ طرابلس ورئيس المجلس التنفيذي للأكاديمية، واللواء بحري أ.ح./ حسين مصطفى الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

تخريج 112 بحارا من الأكاديمية العربية

بالإضافة إلى الفريق عثمان عطا مصطفى، وكيل وزارة الداخلية بالمجلس القومي للدفاع المدني بجمهورية السودان، والمهندس عصام بن محمد العماري، وكيل الهيئة العامة للنقل البحري بالمملكة العربية السعودية، الدكتور السنوسي محمد بلبع، نائب رئيس الأكاديمية لشؤون القطاع البحري، والدكتور ربان محي الدين محمد السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا، وممثلو الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث البحرية، وأعضاء المجلس الاستشاري للكلية، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

تخريج 112 بحارا من الأكاديمية العربية

وافتتح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كلمته بتهنئة الخريجين، مؤكدًا حرص الأكاديمية على تطبيق توصيات المجلس الاستشاري وتقليص الفجوة بين الجانب الأكاديمي والصناعة.

إدراج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في تصنيف التايمز

وأشار عبد الغفار إلى الإنجاز الأكاديمي البارز للأكاديمية في تصنيف "التايمز للتعليم العالي للتنمية المستدامة" لعام 2025، حيث احتلت المركز 104 عالميًا، والأولى على مستوى الجامعات المصرية، والثامنة عربيًا.

تخريج 112 بحارا من الأكاديمية العربية

كما نوه بتقدم الأكاديمية في تصنيف الجامعات العالمي "QS" للفئة (1001–1200)، مشددًا على التزام الأكاديمية بمعايير الجودة العالمية وشبكتها الواسعة من الشراكات الدولية مع جامعات ألمانية وبريطانية وصينية والجامعة البحرية الدولية بالسويد.

وقدم شكره لقيادة القوات البحرية المصرية والسلطة البحرية المصرية على تعاونهما المستمر.

تخريج 112 بحارا من الأكاديمية العربية

وأعرب الدكتور ربان محي السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا، عن فخر الكلية بشراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات تعليمية بحرية عالمية رائدة مثل جامعات "آمدين لير" الألمانية، "بليموث" البريطانية، و"يوهان وهاينان وشنغهاي" الصينية، وجامعة بنما البحرية، والتي أثمرت عن برامج تعليمية مشتركة وشهادات مزدوجة.

تخريج 112 بحارا من الأكاديمية العربية

اعتمادات محلية واقليمية لكلية النقل البحري بالاكاديمية العربية

كما أوضح أن الكلية حصلت على اعتمادات محلية وإقليمية ودولية متعددة لدرجاتها العلمية، بما في ذلك اعتماد المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ووزارات التعليم العالي في السعودية وعمان والإمارات، بالإضافة إلى اعتماد مركز تقييم واعتماد الدرجات العلمية بألمانيا (ZEVA) حتى عام 2029، واعتماد الاتحاد الأوروبي لمقرراتها. وشدد على حرص الكلية على توفير تدريب عملي متميز لطلابها على متن سفينة "عايدة 4" ومختلف السفن التجارية، بالإضافة إلى حصول برامج التدريب التخصصي على اعتمادات دولية مرموقة في مجالات مثل الغوص والمسح الهيدروغرافي.

تخريج 112 بحارا من الأكاديمية العربية

واختتم كلمته بتأكيد التزام الكلية بتطوير البرامج التعليمية لمواكبة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، شاكرًا رئيس الأكاديمية وأسرة الكلية على جهودهم في إعداد كوادر بحرية مؤهلة عالميًا.

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