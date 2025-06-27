صيدلة الأكاديمية العربية تحصل على تجديد اعتماد ACPE

حصلت كلية الصيدلة بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (المقر الرئيسي) على شهادة تجديد الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد الصيدلة الأمريكية (ACPE) لبرامج البكالوريوس في الصيدلة (PharmD) وبكالوريوس الصيدلة (PharmD - صيدلة اكلينيكية).

اعتماد صيدلة الأكاديمية العربية من مجبس الصيدلة الأمريكية

وتعليقًا على تجديد الاعتماد، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يمثل "قفزة نوعية نحو العالمية ويعزز من مكانة الأكاديمية كصرح تعليمي رائد في المنطقة".

وأضاف" عبد الغفار": "تجديد اعتماد ACPE هو ثمرة جهود وعمل متواصل من قبل عمادة وأسرة كلية الصيدلة، ويجسد التزامنا الراسخ بتقديم تعليم صيدلي عالي الجودة يضاهي أرقى المستويات العالمية والمساهمة الفاعلة في تطوير القطاع الصحي."

عميد صيدلة الأكاديمية العربية: نهدف لأن نكون منارة للتعليم والبحث العلمي

من جانبها، وصفت الدكتورة أميرة سنبل، عميد كلية الصيدلة (المقر الرئيسي) بالأكاديمية العربية، تجديد الاعتماد بأنه "تتويج لمسيرة من العطاء والتميز، وانعكاس للجهد الكبير الذي تبذله أسرة الكلية بتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وقالت"سنبل": "هذا الإنجاز يؤكد أن كلية الصيدلة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون منارة للتعليم والبحث العلمي في مجال الصيدلة.

وأضافت عميد كلية الصيدلة أن تجديد الاعتماد يؤكد مجددًا التزام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمعايير الجودة العالمية، ويسهم في تعزيز مكانة خريجيها في سوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع رؤية الأكاديمية في دعم التنمية الشاملة وخدمة المجتمعات العربية.

ويعد مجلس إعتماد الصيدلة الأمريكية ACPE هو الجهة الرائدة في ضمان جودة التعليم الصيدلي وتطوير مهنة الصيدلة على الصعيد الدولي.

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