أخبار مصر اليوم: زيادة تعويضات ضحايا حادث المنوفية.. الأرصاد تعلن حالة طقس الغد.. والأعلى للجامعات يوافق على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كما يلى:

الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي - اجتماعًا الثلاثاء الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٥ لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وافق المجلس الأعلى للجامعات على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة - الحاسبات والمعلومات) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025/2026.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل مصاب فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون.

وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه اليوم السبت، بمقر جامعة دمياط، على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2025/2026.

اعتمد المجلس الاعلى للجامعات، خلال اجتماعه اليوم بجامعة دمياط، محضر اجتماع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع أمناء مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، لمناقشة ما ورد بخطاب رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ لتحديد أسلوب وآليات الإعفاء من الرسوم الدراسية المختلفة، بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، لأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

يجري الفريق كامل الوزير وزير النقل، وعدد من القيادات جولة تفقدية لأعمال الصيانة بالطريق الاقليمى خلال الساعات القادمة .

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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