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رياضة

نجم برشلونة على أعتاب الانضمام إلى موناكو الفرنسي

أنسو فاتي، فيتو
أنسو فاتي، فيتو

أصبح أنسو فاتي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني والبالغ 22 عامًا، قريبا بشدة من الانتقال إلى صفوف موناكو الفرنسي، إلا أن هناك عدة تفاصيل لم تحسم بعد. 

تحركات أنسو فاتي للانتقال إلى موناكو 

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، من المقرر أن يعود اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة من عطلته الصيفية، لتسريع إجراءات انتقاله إلى الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة، حيث يسعى للاستفادة في أقرب وقت ممكن من المزايا الضريبية التي يوفرها الإقامة في إمارة موناكو. 

وأشارت إلى أن فاتي بحاجة لإثبات إقامته وعمله في موناكو لمدة لا تقل عن 183 يومًا في السنة، ما يتطلب تواجده هناك بدءًا من شهر يونيو الحالي لضمان التمتع بالإعفاءات الضريبية.

ولا تزال هناك بعض النقاط العالقة بين برشلونة وموناكو، أبرزها رغبة النادي الكتالوني في إدراج بند يُلزم الفريق الفرنسي بشراء اللاعب بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة، الأمر الذي يواجه معارضة من ممثلي اللاعب، في حين يفضل النادي الفرنسي أن تكون عملية الشراء اختيارية. 

15 مليون يورو قيمة انتقال فاتي إلى موناكو 

كما لم يتم الاتفاق بعد على قيمة الصفقة النهائية التي قد تلي فترة الإعارة، حيث تشير التقديرات إلى رقم يقارب 15 مليون يورو، لكن هذا المبلغ لا يزال محل نقاش بين الطرفين. 

وتُعد مسألة راتب اللاعب من أبرز عناصر التفاوض، إذ كان المقترح الأول أن يتكفل موناكو بكامل الراتب، لكن يتفاوض الطرفان الآن على أن يتحمل برشلونة نسبة كبيرة منه قد تصل إلى 40%، لا سيما أن النادي الفرنسي يرفض دفع أكثر من 60% من الراتب.

ومن المتوقع أن تلعب الامتيازات الضريبية في موناكو دورًا مهمًا في قرار فاتي، لأن المقيمين في الإمارة لا يخضعون لأي ضرائب على دخلهم الشخصي، سواء من الرواتب أو الأرباح أو العوائد أو المكافآت، ما يجعل الانتقال إلى موناكو خيارًا جذابًا على الصعيد المالي.

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