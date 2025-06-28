السبت 28 يونيو 2025
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وزير البترول يتفقد تجهيزات ميناء سونكر لاستقبال سفينة "Energos Power"

وزير البترول يتفقد
وزير البترول يتفقد تجهيزات ميناء سونكر، فيتو

استكمل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولته الميدانية صباح اليوم بزيارة ميناء سونكر لتفقد أعمال تجهيز الرصيف البحري المخصص لاستقبال سفينة التغييز "Energos Power"، والتي يتم حاليًا إعدادها وتجهيزها بميناء الدخيلة في الإسكندرية، حيث تابع أعمال مد خطوط الأنابيب البحرية والبرية بالميناء، والتي ستتولى نقل الغاز بعد إعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية.

 

إنجاز أعمال التجهيز في وقت قياسي 

 

واشاد الوزير خلال الجولة التى رافقه خلالها المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(ايجاس) والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات،  والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس اسامة السمنودى نائب رئيس شركة ايجاس للعمليات والشبكات،  بحجم الأعمال المنجزة في زمن قياسي، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد نتاجًا لتكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد.

ووجّه الوزير التحية لجميع العاملين بالمشروع، مثمنًا التزامهم وكفاءتهم في تنفيذ المهام الحيوية، ومشددًا على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع الغاز بما يواكب تطلعات التنمية الاقتصادية.

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