تعديل مواعيد العمل بالعيادات التخصصية بالقصر العيني اعتبارا من الشهر القادم

وافق مجلس مستشفيات جامعة القاهرة، على تعديل مواعيد عمل العيادات التخصصية، بحيث تكون من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، مع التنسيق مع شركة ميكنة التذاكر لضمان تواجد أحد موظفي الشركة حتى الساعة الخامسة مساءً.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه الشهري، أنه تم التنسيق مع إدارة الأمن لفتح باب العيادات الرئيسي حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم تنظيم الجداول بالتنسيق مع رؤساء الأقسام المعنية.

وتعليقا على ذلك قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أنه قد آن الأوان لتعديل مواعيد العيادات الخارجية.

عميد قصر العيني: المؤسسات الصحية لا ينبغي أن يتوقف عملها عند الساعة الثانية

وأكد صلاح أن المؤسسات الصحية لا ينبغي أن يتوقف عملها عند الساعة الثانية ظهرًا، سواء كانت عيادات، أو معامل، أو مراكز أشعة، نظرًا لأهمية استدامة تقديم الخدمة الطبية، بوصفه واجبًا إنسانيًا ووطنيًا.

وأوضح أن الهدف من تفعيل مواعيد جديدة للعيادات الخارجية هو تقليل التكدس في الفترة الصباحية، مشيرآ إلى التنسيق الكامل مع رؤساء الأقسام وإعداد جداول دقيقة للعيادات التخصصية المسائية، على أن يبدأ تفعيلها اعتبارًا من الشهر القادم.

كما أشار الدكتور حسام صلاح إلى أنه سيبذل أقصى جهوده لتوفير المستحقات المالية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين المشاركين في فترات العمل الإضافية بالعيادات.

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