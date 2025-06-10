جولات لمديري مستشفيات جامعة القاهرة خلال أيام عيد الأضحى (صور)

تواصلت المتابعات الميدانية اليومية لمديري مستشفيات جامعة القاهرة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لضمان انتظام العمل واستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

جولات لمديري مستشفيات قصر العيني خلال عيد الأضحى، فيتو

وقام الدكتور أحمد كردي، نائب مدير مستشفى المنيل القبلي، اليوم في رابع أيام عيد الأضحى، بالمرور على المستشفى، حيث تابع انتظام خدمات الأمن، ومراجعة توزيع الأفراد بما يضمن التوازن في التغطية الأمنية. كما تم فحص كشوف حضور التمريض، وإعادة توزيعهم على بعض وحدات الرعاية بالتنسيق مع مشرفة المستشفى ومكتب التمريض، لضمان حسن سير العمل.

جولات لمديري مستشفيات قصر العيني خلال عيد الأضحى، فيتو

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال إجازة العيد بقصر العيني

كما قامت الدكتورة سما أيمن، نائب مدير المستشفى، بالمرور على مستشفى الباطنة، حيث أكدت تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريضية، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة دون أي نقص.

جولات لمديري مستشفيات قصر العيني خلال عيد الأضحى، فيتو

أما في مستشفى الطوارئ، فقد استُكملت جولات المتابعة لليوم الرابع على التوالي من العيد، حيث تم التأكد من الجاهزية التامة لاستقبال الحالات الحرجة، واستمرار العمل بكفاءة عالية في كافة أقسام الطوارئ والعناية المركزة.

جولات لمديري مستشفيات قصر العيني خلال عيد الأضحى، فيتو

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إنه يقدر الجهود المبذولة من الأطقم الطبية والإدارية خلال عطلة العيد، وحرصهم على ضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية بالمستوى اللائق.

جولات لمديري مستشفيات قصر العيني خلال عيد الأضحى، فيتو

وأكد صلاح أن هذه الجولات الميدانية هي ترجمة عملية لحرص إدارة المستشفيات على تقديم رعاية صحية متكاملة على مدار الساعة، في كافة الظروف.

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