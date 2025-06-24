عميد قصر العيني: نسعى للتحول إلى مركز تدريبي للقارة الأفريقية

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العينى، أن الهدف من البرنامج الفرنسي الجديد لتعليم الطب بالكلية هو نشر الثقافة الطبية المصرية باللغة الفرنسية، بما يعزز آفاق التعاون في المعرفة والبحوث الطبية مع الدول الإفريقية الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال عميد طب قصر العيني وفدا من سفارة جمهورية غينيا بالقاهرة، ضم كلا من ممادو بوي باه – المستشار السياسي، ومحمد فودي سيلا – المستشار الأول للشؤون الثقافية والاجتماعية، وفودي كمارا – المستشار الأول ومسؤول الشؤون القنصلية، والدكتور/ عبدالله كمارا – مترجم، وكانتي تلب – موظف إداري.

وأشار إلى التاريخ العريق لكلية طب قصر العيني التي تأسست منذ قرابة 200 عام، موضحا سعي الكلية نحو التحول إلى مركز تدريبي للقارة الإفريقية.

ولفت صلاح إلى وجود مراكز تدريب متخصصة في مجالات المخ والأعصاب وجراحتها وأمراض الدم بالكلية.

وشدد عميد طب قصر العيني، على أهمية تعزيز الشراكات التعليمية مع الجامعات الإفريقية الكبرى، ومن بينها جامعة جمال عبد الناصر، والتي تُعد أكبر وأقدم جامعة في جمهورية غينيا.

إطلاق مجلة ودبلومة طب الكوارث بقصر العيني

وكشف صلاح عن دور الكلية في مواجهة الأزمات والصراعات، قائلا إن قصر العيني بصدد إصدار مجلة علمية وتنظم دبلومة متخصصة في طب الكوارث، تُعنى بمواجهة التحديات الصحية والإنسانية في المنطقة.

معلومات عن البرنامج الفرنسي لدراسة الطب بقصر العيني

شكلت كلية طب قصر العيني لجنة متخصصة للبرنامج الفرنسي برئاسة الدكتورة نادين علاء شريف، أستاذ أمراض النساء والتوليد، للإشراف على تنفيذ البرنامج ومتابعة كافة محاوره الأكاديمية والتنظيمية وأعلنت اللجنة عن تفاصيل البرنامج ونظام الدراسة به والتي جاءت كالتالي:

يعد البرنامج هو الأوحد من نوعه لتعليم الطب باللغة الفرنسية في مصر.

يحمل البرنامج اسم "Kasr Al Ainy French – KAF".

تبدأ الدراسة ببرنامج اللغة الفرنسية العام القادم 2025/2026.

تكون الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة.

مدة الدراسة بالبرنامج خمس سنوات.

يعتمد البرنامج منهجية التعليم الطبي القائمة على الجدارات (CBME).

يجمع نظام التقويم بالبرنامج بين التقويمات التكوينية والتراكمية.

يوثق نظام البرنامج التعلم الذاتي من خلال ملف إنجاز ورقي أو إلكتروني

أنهت الكلية ترجمة مناهج السنة الأولى والثانية نظريًا وعمليًا للغة الفرنسية.

أنهت الكلية ترجمة أسئلة الامتحانات للغة الفرنسية.

يجري حاليًا استكمال ترجمة مناهج السنة الثالثة.

يتم تدريس البرنامج في مركز التعليم المتطور بكلية طب قصر العيني (LRC).

يتقدم الطلاب للبرنامج من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص به.

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