خبير بالشأن الأفريقي يكشف فرص نجاح الهدنة الإنسانية بالفاشر

كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير بالشأن الأفريقي، أنه في اتجاه السعي لحلحلة الوضع الإنساني المأزوم بالسودان، وخاصة في إقليم دارفور الذي يشهد حصارًا من قوات الدعم السريع منذ أكتوبر 2024، أعلن مجلس السيادة السوداني أن قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان وافق رسميًّا على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر، تسمح بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين، ودعم جهود الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.

إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر

وأكد فى تصريح لـ فيتو ان أهمية الخطوة السودانية تبدو في ضوء العديد من الاعتبارات كالتالي:

-تواصل حركة النزوح الجماعي من مدينة الفاشر ومخيم أبوشوك بولاية شمال دارفور، في ظل تفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، مع انعدام السيولة النقدية والأدوية.

- سعي الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور، عقب الحادثة التي تعرضت فيها قافلة مساعدات كبيرة تابعة لليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي للقصف قبل فترة.

- ترحيب العديد من القوى السياسية السودانية بخطوة القوات المسلحة، بما فيها القوى السياسية المؤيدة للدعم السريع، ودعوتها قوات الدعم السريع حذوه لتمكين المنظمات الإنسانية من إيصال الإغاثة.

- ترحيب القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلحة بهذه الخطوة، بما يضمن توفر البيئة الأمنية المناسبة لإنجاحها،

- مداولات مجلس الأمن الأخيرة، والتي أكدت خطورة اندلاع حرب إقليمية هائلًا للغاية، والتحذير من أن هذا الصراع "عرّض حياة المدنيين لخطر جسيم".

-بالرغم من إعلان قوات الدعم السريع، أن أي حديث عن هدنة إنسانية بالفاشر هي محاولة من الجيش لإدخال الأسلحة لقواته المحاصرة، إلا أنه يرجح قبول "الدعم" بهذه الهدنة للاعتبارات التالية:

- محاولة "تحسين" صورة الدعم عالميا، وإظهاره بمن يحترم المقررات الدولية، واستغلال هذه الهدنة لدعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتواصل المباشر مع قوات الدعم السريع وتحالف "تأسيس" الموالي لها.

- توظيف الهدنة في الفاشر لزيادة الضغوط على الجيش، خاصة بعد إعلان الإدارة الأمريكية، الخميس الماضي، بدء تطبيق العقوبات على السودان إثر اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية خلال حربه ضد قوات الدعم السريع.

- تعهد العديد من أطراف الصراع بالسودان بالتزام ميداني لوقف إطلاق النار، والسماح بحرية الحركة للمنظمات الإغاثية.

-توافق مبادئ الهدنة المعلنة مع المقترح الأمريكي أمام مجلس الأمن، والذي يشمل إزالة العقبات البيروقراطية أمام دخول الإمدادات، وفتح جميع المعابر الحدودية لأغراض إنسانية.

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