بعد إطلاق حملة قومية، 7 فوائد للتبرع بالدم وأهم الشروط

التبرع بالدم لا يقتصر فقط على إنقاذ حياة الآخرين، بل يحمل العديد من الفوائد الصحية والجسدية والنفسية للمتبرع نفسه، مما يجعله واجبا إنسانيا ومكسبا صحيا في وقت واحد.

حملة قومية لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم

وأطلقت وزارة الصحة حملة قومية لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم في كل المحافظات اليوم.

فوائد التبرع بالدم

وكشفت وزارة الصحة عن فوائد التبرع بالدم منها:

1. تحسين صحة القلب:

التبرع بالدم بانتظام يقلل من مستويات الحديد الزائد في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

2. تعزيز وظائف الكبد:

خفض الحديد الزائد في الجسم يخفف العبء عن الكبد، ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض الكبد الدهنية أو التليف.

3. خفض خطر الإصابة بالسرطان:

تشير بعض الدراسات إلى أن تقليل الحديد في الجسم من خلال التبرع قد يقلل من خطر أنواع معينة من السرطان المرتبطة بالإجهاد التأكسدي.

4. تنشيط الدورة الدموية:

عند التبرع بالدم، يقوم الجسم بتجديد خلايا الدم واستبدال المفقودة منها، مما يعزز نشاط الدورة الدموية ويجدد الطاقة.

5. المساعدة على ضبط مستوى السكر:

يُعتقد أن التبرع المنتظم بالدم قد يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

6. إجراء فحص طبي دوري:

قبل التبرع، يتم فحص ضغط الدم، النبض، درجة الحرارة، ونسبة الهيموغلوبين، ما يُعد بمثابة فحص طبي مجاني مبكر قد يكشف عن مشكلات صحية غير معروفة.

7. تعزيز الصحة النفسية والشعور بالرضا:

الشعور بالمساعدة في إنقاذ حياة شخص يعزز الصحة النفسية، ويمنح إحساسًا بالرضا والمسؤولية الاجتماعية.

شروط التبرع بالدم

أكدت وزارة الصحة أن التبرع بالدم له عدة شروط إجبارية تتضمن:

١- يمكن لأي شخص سليم يتراوح عمره بين 18 و60 عامًا، ووزنه لا يقل عن 50 كجم، أن يتبرع بالدم.

٢- يجب أن تكون المسافة بين كل تبرعين 3 شهور على الأقل.

٣- التبرع لا يستغرق أكثر من 10 إلى 15 دقيقة.

الدعم الطبي اللازم للمتبرعين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن الحملة متاحة اليوم في جميع المحافظات، من خلال سيارات متنقلة ومراكز صحية مخصصة للتبرع، بهدف تسهيل الوصول للمواطنين في أماكن تواجدهم.

ودعت الوزارة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الحملة، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الأمان والنظافة خلال عملية التبرع، وتوفير كل الدعم الطبي اللازم للمتبرعين قبل وبعد التبرع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته، دعمًا للمرضى والمراكز الطبية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، والمساهمة في إنقاذ حياة الآلاف من ضحايا الحوادث، والمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بشكل دوري.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع الطوعي والمنتظم بالدم، وبناء علاقة مستدامة مع المتبرعين، إلى جانب تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بعملية التبرع، وتسليط الضوء على الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع والمريض على حد سواء.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحملة تأتي ضمن رؤية وزارة الصحة والسكان لتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تحفيز المواطنين على التبرع بالدم باعتباره سلوكًا حضاريًا وإنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح، ويعزز روح التضامن والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجي، إلى التنسيق الكامل مع المحافظين في جميع محافظات الجمهورية، لضمان نجاح الحملة على أرض الواقع، وتسهيل تنفيذها في الأماكن الحيوية الأكثر ترددًا من قبل المواطنين، بما في ذلك الميادين العامة، والأندية، والكنائس، والمساجد، إلى جانب الجامعات والمراكز التجارية.

وأوضح الدكتور بيتر أن أماكن تنفيذ الحملة ستشمل جميع المستشفيات التي تضم بنوك دم تجميعية، بالإضافة إلى مراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة، كما تم إعداد حملات خارجية متنقلة لتتواجد في أماكن التجمعات بهدف تسهيل عملية التبرع وضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتبرعين.

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