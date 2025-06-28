السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأطباء ناعية شهيدها في غزة «أيمن أبو طير»: استهداف الكيان الصهيوني للمدنيين جريمة حرب

الطبيب البطل أيمن
الطبيب البطل أيمن أبو طير

نعت نقابة أطباء مصر الطبيب البطل أيمن أبو طير، الذي ارتقى شهيدًا جرّاء قصف صهيوني غادر استهدف خيمة أسرته في منطقة المواصي غرب خان يونس، ليلتحق بوالدته وزوجته وأطفاله الذين سبقوه إلى جنات الخلد بإذن الله.

استهداف الأطباء والمدنيين الآمنين جريمة حرب بشعة

وقالت نقابة الأطباء إنّ استهداف الأطباء والمدنيين الآمنين جريمة حرب بشعة، تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الدموي، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والقوانين الدولية التي تحمي الأطقم الطبية والمرافق الصحية.

وأدانت النقابة بأشد العبارات هذه المجازر المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد، والتي طالت الأطفال والنساء والأطباء، وتدعو المجتمع الدولي وكل الأحرار في العالم إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجرائم، والعمل الفوري على إيقاف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية.

الصحة: توقيع 10 بروتوكولات تعاون ضمن فعاليات مؤتمر صحة أفريقيا

الصحة: فحص 3.7 مليون شاب وفتاة من المقبلين على الزواج

وتقدمت النقابة بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الفلسطيني الصامد وأسرة الشهيد وزملائه في الميدان، سائلين الله تعالى أن يتقبّله في الشهداء، وأن ينصر فلسطين وأهلها على المحتل الغاشم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإحتلال الإسرائيل أطباء مصر الأطقم الطبية الشعب الفلسطيني نقابة الأطباء نقابة اطباء مصر

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية ضرورة وطنية

الصحة: توقيع 10 بروتوكولات تعاون ضمن فعاليات مؤتمر صحة أفريقيا

فريق طبي يجري جراحة تثبيت كسر لمريض 79 عاما بكلية واحدة بمستشفى وادى النطرون

الصحة: فحص 3.7 مليون شاب وفتاة من المقبلين على الزواج

"الطفولة والأمومة" يحبط زواج قاصر تبلغ من العمر 14 عاما في قنا

الرعاية الصحية: تضاعف خريجي كليات الطب إلى 26 ألف سنويًا

لأول مرة، مستشفى كفر شكر التخصصي يجري جراحة استبدال مفصل ثنائي القطبين

الصحة تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع محافظات الجمهورية

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

زغلول صيام يكتب: ومين هيلعب على استاد بورسعيد الجديد يا سادة؟! ولا هي دعاية للسادة النواب!

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

انقلاب سيارة تابعة للأمن المركزي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

ارتفاع 4 أنواع، أسعار الجبن اليوم السبت في الأسواق

قرينة السيسي توجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي ضحايا حادث المنوفية

الكرتونة ترتفع 3.5 جنيه، أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

باب التوبة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة التوبة (فيديو)

بعد حادث المنوفية، الأوقاف: قيادة السيارة مسؤولية دينية وأخلاقية

"من قصص القرآن الكريم، قصة "ابني آدم" أول جريمة قتل على وجه الأرض

المزيد
الجريدة الرسمية