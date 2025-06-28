الأطباء ناعية شهيدها في غزة «أيمن أبو طير»: استهداف الكيان الصهيوني للمدنيين جريمة حرب

نعت نقابة أطباء مصر الطبيب البطل أيمن أبو طير، الذي ارتقى شهيدًا جرّاء قصف صهيوني غادر استهدف خيمة أسرته في منطقة المواصي غرب خان يونس، ليلتحق بوالدته وزوجته وأطفاله الذين سبقوه إلى جنات الخلد بإذن الله.

استهداف الأطباء والمدنيين الآمنين جريمة حرب بشعة

وقالت نقابة الأطباء إنّ استهداف الأطباء والمدنيين الآمنين جريمة حرب بشعة، تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الدموي، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والقوانين الدولية التي تحمي الأطقم الطبية والمرافق الصحية.

وأدانت النقابة بأشد العبارات هذه المجازر المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد، والتي طالت الأطفال والنساء والأطباء، وتدعو المجتمع الدولي وكل الأحرار في العالم إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجرائم، والعمل الفوري على إيقاف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الفلسطيني الصامد وأسرة الشهيد وزملائه في الميدان، سائلين الله تعالى أن يتقبّله في الشهداء، وأن ينصر فلسطين وأهلها على المحتل الغاشم.

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