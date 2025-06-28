السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

مصدر فلسطيني: حماس تشترط عدم المساس بقيادتها في الخارج ضمن صفقة التبادل

حماس
حماس

كشف مصدر فلسطيني مسؤول في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن حركة حماس وضعت شرطا أساسيا لقبول أي صفقة تبادل محتملة، يتمثل في ضمان عدم المساس بأعضاء مكتبها السياسي أو التعرض لهم في الخارج.

وأشار المصدر إلى أن الحركة تعتبر هذا الشرط "خطًا أحمر"، مؤكدًا أن أي اتفاق لن يُبرم دون تقديم ضمانات واضحة بحماية قياداتها المقيمين خارج الأراضي الفلسطينية.

الفصائل الفلسطينية تعلن تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية في خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم السبت، تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية صهيونية متوغلة في شارع 5 شمال مدينة خان يونس بقطاع غزة.

كما أكدت الفصائل الفلسطينية استهداف حفارا عسكريا صهيونيا توغل في محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس بالأسلحة الرشاشة.

تدمير ناقلتي جند لجيش الاحتلال

وفي وقت سابق من الثلاثاء الماضي، أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير ناقلتي جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية: "مجاهدونا أكدوا اشتعال النيران في الآليات الصهيونية وهبوط مروحيات لإجلاء القتلى والمصابين".      

وأفاد موقع "واينت" العبري، بمقتل جندي من لواء جولاني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة.

كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7086 لواء جولاني خلال معركة بجنوب قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ويواصل الكيان الصهيوني حربه على غزة، ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا عنيفا على مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع فرض حصار مشدد، تسبب في أزمة إنسانية خانقة وحالة تجويع غير مسبوقة، طالت مئات الآلاف من السكان، وخاصة النازحين.

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حماس فلسطيني صفقة تبادل الحركة
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