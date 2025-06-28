السبت 28 يونيو 2025
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اقتصاد

الذهب يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم، وهذا العيار يسجل 1982 جنيها

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال حركة تعاملات منتصف اليوم السبت 28 يونيو 2025، بنحو 10 جنيهات بجميع الجرامات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة. 

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة 

الذهب 
الذهب 

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا 

وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وارتفاع الأسعار، كما أن ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى. 

 

الذهب 
الذهب 

 

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5290 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4625 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3964 جنيها.

 

بعد الانخفاضات الأخيرة، الجنيه الذهب يصنع ريمونتادا في الصاغة

ارتفاع أسعار الذهب وسط ضعف الدولار وانتقاد ترامب لرئيس الفيدرالي

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3083 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2640 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1982 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37000 جنيها.

 

سعر الذهب 
سعر الذهب 

حركة البيع والشراء على الذهب 

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

 

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمي. 

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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