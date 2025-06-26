ارتفاع أسعار الذهب وسط ضعف الدولار وانتقاد ترامب لرئيس الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، في ظل عدم اليقين بشأن مستوى التوتر في الشرق الأوسط، ومع تراجع الدولار.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 3347 دولارًا للأونصة، فيما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأقل من 0.1% إلى 3334.46 دولار للأونصة.

وأفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في اختيار بديل لرئيس الفيدرالي جيروم باول مبكرًا، بحلول سبتمبر أو أكتوبر، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي في المستقبل، وهو الأمر الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

كما وصف ترامب باول بأنه "بغيض" وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

في الوقت نفسه، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى منذ مارس 2022، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، ويميل الذهب إلى الارتفاع خلال فترات عدم اليقين وفي بيئة معدل الفائدة المنخفضة.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

ويبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران صمد أمس الأربعاء، إذ أشاد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي بالنهاية السريعة للصراع الذي استمر 12 يوما، وقال إنه سيسعى للحصول على التزام من إيران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات الأسبوع المقبل.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، بينما تترقب أيضا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة.

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