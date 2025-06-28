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حوادث

المشدد 3 سنوات لبائع متهم بتعاطي الحشيش في منشأة ناصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بمعاقبة بائع بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتعاطي المخدرات بمنطقة منشأة ناصر.


وأكد تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم عبارة عن سيجارة ملفوفة تحوي بداخلها جوهر الحشيش المخدر، والمدرج بقانون المواد المخدرة، وإيجابية العينة المأخوذة من المتهم وتعاطيه مخدر الحشيش.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور دورية أمنية بمديرية أمن القاهرة، حيث اشتبهت في بائع تبين تعاطيه المخدرات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.


وكشفت التحريات أن المتهم فور مشاهدته أفراد القوة الأمنية حاول الهروب فلاحقوه وألقوا القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي قطعة حشيش ومبلغ مالى.

وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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