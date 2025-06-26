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حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة قيادته سيارته تحت تأثير المخدرات في البساتين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطى، وقيادته سيارته تحت تأثير المخدر في منطقة البساتين.

وأسندت النيابة العامة الي الى السائق تهمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) وذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين اشتبهت في سائق يدخن سيجارة وينبعث منها رائحة غريبة. 


علي الفور توجهت القوة الأمنية الى السائق وقامت بايقافه وانزاله من السيارة وبتفتيشه عثر بحوزته علي الحشيش المخدر.


وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة وأصدرت حكمها المتقدم.

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محكمة جنايات القاهرة الحشيش المخدر منطقة البساتي النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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