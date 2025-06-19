محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.61% (صور)

اعتمد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اليوم الخميس نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 2025 بنسبة نجاح 74.61 %، بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.

محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

تفاصيل النتائج.. نسبة النجاح تتجاوز 74%

تقدم للامتحانات 33968 طالبا وطالبة حضر منهم 33423 ونجح 24937 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 74.61 في المئة.

كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين 100 في المئة.

وحصل الطالب محمد جمال فؤاد الغزاوي من مدرسة الروضة بنين على المركز الأول بمجموع 278.5 درجة.

وجاء في المركز الثاني الطالبتان همسة حسن إبراهيم من مدرسة هلال القصبي وجمانة العربي يوسف من مدرسة فريدة الإعدادية المشتركة بمجموع 278 درجة

وحصل على المركز الرابع مكرر بمجموع 277.5 درجة كل من روان عماد الحديدي، وسام مها الحانوتي، ومريم السيد الباز من مدرسة الشهيد مسعد زغلول، وعمر أحمد منصور من مدرسة زرقان الإعدادية بنين، ولؤي عزت فتحي من مدرسة الشهيد عمر غالي، ومحمود وليد الشامي من مدرسة 25 يناير.

وأجرى محافظ دمياط اتصالات هاتفية بالأوائل الثلاثة أحمد جمال الغزاوي وهمسة حسن إبراهيم وجمانة العربي يوسف لتهنئتهم بالتفوق متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.

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