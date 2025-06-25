محافظ دمياط يشارك في احتفالية العام الهجري الجديد بمسجد البحر (صور)

شارك الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مساء اليوم، في الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1447هـ، وذلك بمسجد البحر بمدينة دمياط وذلك في أجواء روحانية مميزة.

حضور رسمي وديني مميز

شهد الاحتفال حضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، إلى جانب الأستاذ الدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدينية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النواب حسن عبد الوهاب، ومحمود مشعل، ومحمد أبو حجازي، وأحمد البلشي، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومجدي عبد الكريم، مدير مديرية التموين، وحسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات.

محافظ دمياط يشارك في احتفالية العام الهجري الجديد بمسجد البحر

تلاوات وابتهالات دينية تعطر الأجواء

تضمن برنامج الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي أضفت طابعًا روحانيًا على الحضور. وألقى فضيلة الشيخ هاني السباعي، مدير مديرية الأوقاف، كلمة أكد خلالها على أهمية استلهام الدروس والعِبر من الهجرة النبوية الشريفة، والتي تجسد أسمى معاني الصبر، والإيمان، والإصرار على تحقيق الرسالة السامية.

تهنئة القيادة السياسية والشعب المصري

وفي كلمته خلال الاحتفال، تقدم محافظ دمياط بأسمى آيات التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري وأهالي محافظة دمياط، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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